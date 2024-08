BPOL-HB: Bundespolizei-Fahnder fassen Fahrraddieb - Gestohlenes Pedelec wird noch gesucht

Bremen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 10.08.2024 kam es im Zug RE9 (14055) von Bremer Hauptbahnhof nach Kirchweyhe zwischen einem Paar und 3 Männern zu einer Streitigkeit. In dessen Verlauf erlitt die Frau durch einen Schlag Gesichtsverletzungen und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Reisenden haben aufgrund des Streits den letzten ...

mehr