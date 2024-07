Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Radfahrer achtet nicht auf bevorrechtigtes Auto - Biker bei Kollision leicht verletzt

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, an der Einmündung der Schiltachstraße auf die Schilteckstraße ereignet hat, ist ein 41-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Der Fahrradfahrer war mit einem Mountainbike stadtauswärts auf dem auch als Radweg benutzten Teil der Schiltachstraße in Richtung Einmündung zur Schilteckstraße unterwegs. Ohne auf einen von links auf der bevorrechtigten Schilteckstraße nahenden Fiat Panda einer 63-jährigen Autofahrerin zu achten, wollte der Biker die Schilteckstraße in Richtung des parallel zur Schiltach stadtauswärts verlaufenden Radweges überqueren. Hierbei kam es zwischen dem Radfahrer und dem Fiat zur Kollision. Der beim Unfall leicht verletzte Fahrradfahrer verzichtete auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens und wollte sich eigenständig um eine ärztliche Behandlung kümmern. Am Fiat und dem Mountainbike entstand rund 1.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell