Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall fordert 15.000 Euro Schaden

Lauterbach, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Sprinter und an einem Suzuki Jimny sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung des Wiesenwegles auf die Straße Hölzle in Lauterbach ereignet hat. Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Mercedes-Sprinter auf dem Wiesenwegle und bog von diesem auf die bevorrechtigte Straße Hölzle ab. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Suzuki Jimny, dessen 65-jähriger Fahrer auf der Straße Hölzle von der Ortsmitte Lauterbach kommend in Richtung Sulzbach fuhr. Bei der folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge kippte der mit zwei Personen besetzte Suzuki auf die linke Fahrzeugseite. Glücklicherweise blieben die Beteiligten unverletzt. Angehörige der Feuerwehr Lauterbach und Passanten stellten den umgekippten Wagen wieder auf die Räder.

