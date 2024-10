Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-D./ Uelzen vom 25.10 - 27.10.2024 ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Lüneburg

Lüneburg - erneut Fahrzeuge aufgebrochen

An verschiedenen Orten im Stadtgebiet kam es über das Wochenende zu Einbrüchen in Fahrzeuge. Auch Gegenstände aus unverschlossenen Pkw wurden entwendet. Ein männlicher Täter wurde dabei beobachtet, wie er am frühen Samstagmorgen mehrere unverschlossene Pkw im Schnedenweg in Adendorf durchsuchte. Teils wurden auch Gegenstände entwendet. Zu einer ähnlichen Tat kam es im Alten Hessenweg in Lüneburg.

Ein Autoknacker war zudem in der Lüneburger Jean-Leppien-Straße unterwegs. Auch hier wurden in der Nacht zu Sonnabend zwei Fahrzeuge widerrechtlich geöffnet. Es fehlt nun unter anderem ein Laptop.

Auch im Lüneburger Weg in Handorf und Auf dem Wandel in Bardowick schlugen Täter gleich mehrfach zu.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215. Dazu der erneute Rat, ihr Auto ordentlich zu verschließen und zudem möglichst keine wertvollen Gegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Lüneburg - Einstieg durch die Terrassentür

In der Nacht von Freitag auf Samstag öffnete ein Täter gewaltsam die Terrassentür eines Reihenhauses in der Guerickestraße. Aus dem Haus entwendete er Lebensmittel und technische Gegenstände. Ggfs. ließ der Täter ein Fahrrad am Tatort zurück.

Hinweise gerne an die Polizei Lüneburg unter Tel.: 04131/8306-2215.

Lüneburg - auf frischer Tat beim Diebstahl gestellt

Drei männliche Täter (24, 34 und 39 Jahre alt) begaben sich am Sonntagmorgen auf das Gelände eines Autohauses in der Hamburger Straße und versuchten dort, Autoteile zu entwenden. Da sie bei der Tat beobachtet werden konnten, gelang es eingesetzten Polizeikräften, die Täter noch am Tatort zu stellen und zunächst festzunehmen. Nach Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurden die Ganoven wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob die drei auch für eine ähnliche Tat des Nächtens bei einem Autohaus in der Dahlenburger Landstraße verantwortlich sind, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Hier verschafften sich mehrere Missetäter Zugang zu den Lagerstätten von Autoteilen und konnten noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte flüchten.

Barnstedt - Verkehrsunfall

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am Sonnabendvormittag zu einem Verkehrsunfall in Barnstedt. Hier missachtete ein 71-Jähriger mit seinem Toyota die Vorfahrt einer 49-Jährigen mit ihrem Skoda. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, ehe der Toyota dann auch noch gegen eine Mauer und einen Straßenbaum gelenkt wurde. Der ältere Herr verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Die Unfallursache ist bislang noch unklar, der Sachschaden beträgt hier mehr als 10.000 Euro.

Melbeck - Schlägerei

Aus noch unklaren Gründen gerieten am Samstagabend zwei Pärchen aneinander, welche sich in Melbeck "Zur Ohe" begegneten. Zunächst sei es wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen den zwei Frauen gekommen, woraufhin auch die jeweils dazugehörigen Ehemänner eingriffen. Nachdem sogar ein Pfefferspray und ein Springmesser eingesetzt wurden, standen am Ende, neben viel Aufregung, auch vier leichtverletzte Personen zu Buche. Die Hintergründe der Auseinandersetzung dürften wohl in sich entladenden persönlichen Animositäten liegen.

Landkreis Uelzen

Auffinden von zwei entwendeten E-Scooter

Am Freitagnachmittag werden unabhängig voneinander zwei E-Scooter im Stadtgebiet aufgefunden und gemeldet. Zunächst wird von einer Mitarbeiterin eines Altenheimes ein zurückgelassener E-Scooter gemeldet. Bei einer polizeilichen Überprüfung stellt sich heraus, dass dieser am Vortag entwendet worden ist. Der E-Scooter konnte kurz nach der Überprüfung bereits dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden. Der zweite E-Scooter fällt einem aufmerksamen Bürger in einem Gebüsch in der Nähe des Marktcenters auf. Auch hier stellt sich bei einer Überprüfung heraus, dass dieser zuvor entwendet worden ist.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagabend wird im Uelzener Stadtgebiet ein Pkw gemeldet, welcher immer wieder auf die Gegenfahrbahn fahre. Der 70-jährige Fahrzeugführer kann auf einem Supermarktparkplatz in der Birkenallee angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellen die Beamten einen Atemalkoholgeruch fest. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest wird festgestellt, dass der Mann mit 1,42 Promille seinen Pkw geführt hat. Es folgt eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Brand in der ehemaligen Viehmarkthalle

Am Samstagabend, kurz nach 18 Uhr, wird der Feuerwehrleitstelle ein Brand in der ehemaligen Viehmarkthalle, in der Eschemannstraße in Uelzen, gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass Dämmwolle auf einer alten Heizung in Brand geraten ist. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Bei einer Befragung von Anwohnern wird bekannt, dass sich am Nachmittag Kinder oder Jugendliche auf dem abgesperrten Gelände aufgehalten haben sollen. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr, werden, gegen 20 Uhr, wieder Personen auf dem Gelände gemeldet. Trotz sofortiger Absuche der eingesetzten Beamten können keine Personen mehr festgestellt werden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0581 9300 bei der Polizei Uelzen entgegengenommen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Stoppschildverstöße im Schulviertel Am Freitagmorgen wird im Schulweg die Einhaltung des Stoppschildes kontrolliert. Dabei können fünf Verstöße geahndet werden. Während die Beamten mit der Ahndung der Verstöße beschäftigt sind, können jedoch noch einige weitere Verstöße beobachtet werden.

Hitzacker - Einbruchdiebstahl in Lebensmittelgeschäft In der Nacht von Freitag auf Samstag dringen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in Hitzacker ein und entwenden Zigaretten. Der entstandene Schaden wird auf einen Wert im vierstelligen Bereich geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hitzacker - Sachbeschädigung und Bedrohung Am frühen Samstagmorgen gerät ein 50-jähriger Mann in einen Ausnahmezustand. Er beschädigt dabei eine Tür in der Wohnung und bedroht einen Angehörigen. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Dannenberg - Vandalismus

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden zwei Scheiben eines Bushäuschens im Lindenweg zerstört. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dannenberg unter 05861/98576-0 zu melden.

Dannenberg - Körperverletzung

Am Samstagabend kommt es zwischen einem 31-jährigen Mann und seiner 28-jährigen Ex-Partnerin zu Streitigkeiten, im Rahmen derer der Mann die Frau schlägt und zu Boden schubst. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Verkehrsunfallflucht

In den vergangenen Tagen beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein Verkehrszeichen an der Fahrradstraße zwischen Lüchow und Wustrow. Der Verursacher unterließ es, seine Beteiligung an dem Verkehrsunfall anzuzeigen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell