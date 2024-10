Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "am Radio hantiert" - aufgefahren - 11.000 Euro Schaden ++ in Wohnhaus eingeschlichen - Bargeld und Schmuck weg ++ Gartenmöbel von Terrasse wegtragen - ertappt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 25.10.2024 ++

Lüneburg

Melbeck - "am Radio hantiert" - aufgefahren - 11.000 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Abendstunden des 24.10.24 auf der Bundesstraße 4 zwischen Lüneburg und Melbeck. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes hatte gegen 19:00 Uhr vermutlich an seinem Radio hantiert, war abgelenkt und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Pkw VW Golf eines 22-Jährigen auf. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeuge erlitt wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt gut 11.000 Euro.

Vögelsen - in Wohnhaus eingeschlichen - Bargeld und Schmuck weg

In ein Einfamilienhaus im Kornblumenweg schlich sich ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 24.10.24. Dabei nutzte der Täter eine günstige Gelegenheit, betrat durch eine angelehnte Terrassentür das Gebäude, schaute sich um und griff sich Bargeld sowie Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Frau sprüht bei Streit mit Pfefferspray herum - mit Fahrrad weg

Zu einem Wortgefecht/Streit kam es in den Vormittagsstunden des 24.10.24 in einer Bushaltestelle Am Sande. Eine bis dato unbekannte Frau hatte sich vermutlich aufgeregt, das sie meinte, dass jemand den Reifen ihres Fahrrads zerstochen hätte. Die Frau schrie herum. Als ein 52-Jähriger eingreifen wollte, sprühte die Frau gegen 11:00 Uhr mit Pfefferspray herum und verschwand dann mit dem Fahrrad. Die Sie wird als markant klein und dünn beschrieben und sprach russisch. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendieb in Elektronikmarkt ertappt -> "ein alter Bekannter"

Auf drei Packungen mit Kopfhörern im Wert von 880 Euro hatte es ein 42-Jähriger in den frühen Abendstunden des 24.10.24 in einem Elektronikmarkt Bei der Keulahütte abgesehen. Der bereits polizeilich bekannte Lüneburger hatte gegen 18:00 Uhr unter einem Vorwand versucht mit den Artikeln den Kassenbereich zu passieren, wurde jedoch von einem Mitarbeiter aufgehalten. Die Polizei ermittelt und drohte bei weiteren Diebstählen eine Ingewahrsamnahme an.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Pkw beim Ein-/Ausparken beschädigt - weggefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Parkplatzditscher im Verlauf des 23.10.24 auf dem Parkplatze eines Discounters in der Bahnhofstraße. Dabei hatte der Fahrer eines Pkw zwischen 06:00 und 14:00 Uhr einen geparkten Pkw Renault Kangoo touchiert, so dass ein Sachschaden von mehr als 3.500 Euro entstand. Die Polizei sucht nun Zeugen und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Gartenmöbel von Terrasse wegtragen - ertappt

Zwei bis dato Unbekannte versuchten in den späten Nachmittagsstunden des 24.10.24 Gartenmöbel von einem Grundstück Am Schützenplatz zu stehlen. Die beiden Männer hatten gegen 17:45 Uhr die Möbel bereits von der Terrasse in Richtung Grundstücksgrenze getragen und versuchten diese über den Zaun zu heben. Ein Zeuge störte die beiden Unbekannten, die (ohne Möbel) die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - unversicherter E-Scooter

Mit einem nicht versicherten E-Scooter kontrollierte die Polizei in den frühen Abendstunden des 24.10.24 gegen 18:20 Uhr einen 27-Jährigen in der Bahnhofstraße. Den Uelzener erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Altenmedingen - alkoholisiert unterwegs - Fahrverbot

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 24.10.24 in der Hauptstraße. Bei der Kontrolle des Skoda-Fahrers gegen 22:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,58 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

