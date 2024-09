Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Roller stürzt nach Zusammenstoß

Bünde (ots)

(sls) In Bünde wurden am Montagnachmittag (2.9.) gegen 14.20 Uhr Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf dem Minden-Weseler Weg gerufen. Nach Aussagen den Unfallbeteiligten befuhr eine 16-Jährige aus Rödinghausen mit ihrem Roller und einem 18-Jährigen Sozius aus Bünde den Minden-Weseler Weg in Richtung Bünde. Im Einmündungsbereich der Wichernstraße beabsichtigte die 16-Jährige nach links in diesen einzubiegen. Hierzu betätigte sie den Blinker und reduzierte die Geschwindigkeit. Den geplanten Abbiegevorgang übersah ein dahinter fahrender 26-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hüllhorst. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit der Rollerfahrerin versuchte der Hüllhorster diese noch mit seinem Fahrzeug zu überholen. Hierbei kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die 16-Jährige und der Sozius zu Boden fielen. Hierbei wurden sie leicht (Schürfwunden) verletzt und begeben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden am Mercedes und dem Roller Taizhou wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell