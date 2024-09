Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Grundschule an- Durchsuchung der Räume

Herford (ots)

(sls) Durch eine aufmerksame Zeugin wurde am Sonntagmorgen (1.9.) gegen 08.00 Uhr ein offen stehendes Fenster an einer Grundschule an der Mindener Straße festgestellt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Fenster durch bislang unbekannte täter gewaltsam geöffnet wurde. Durch dieses Fenster gelangten die Täter in das Innere der Schule und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Ob die Unbekannten aus der Schule Diebesgut mitnahmen, müssen die weiteren Überprüfungen in der Schule zeigen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Die Tatzeit befindet sich zwischen Freitagnachmittag (30.8.) und der Feststellzeit am Sonntagmorgen.

