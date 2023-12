Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 51-jährige Radfaherin bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 22. Dezember, 8:40 Uhr auf der Hammer Straße / Ulanenstraße. Die Radfahrerin befuhr die Hammer Straße in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich beabsichtigte die 43-jährige Fahrerin eines Pkw, VW aus der Ulanenstraße nach rechts in die Hammer Straße einzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah die 43-jährige bei dem Abbiegevorgang die Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch verletzte sich die Radfahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung entlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell