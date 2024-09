Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW fährt Abhang runter- Fahrer hatte Schutzengel

Rödinghausen (ots)

(sls) Am Freitagnachmittag (30.8.) wurden Feuerwehr und Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall am Schluchtenweg in Rödinghausen gerufen. Die Einsatzkräfte fanden bei Eintreffen einen total beschädigten Mercedes C-Klasse vor, der ca. 6-8 Meter einen Abhang herunter im Grünstreifen lag. Der 27-jährige Fahrer aus Löhne musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde durch den Unfall glücklicher Weise nur leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Löhner auf dem Schluchtenweg in Richtung Hansastraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst den Abhang herunter. Das Fahrzeug (Schaden ca. 4.000 Euro) musste aus dem dortigen kleinen Bachlauf geborgen und abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell