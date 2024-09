Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt- Zusammenstoß beim Überholvorgang

Spenge (ots)

(sls) In Spenge kam es am Sonntagmorgen (1.9.) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Werther Straße, bei dem ein 52-Jähriger Harley-Fahrer aus Hiddenhausen schwer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt gegen 10.00 Uhr befuhr eine 45-Jährige aus Enger die Werther Straße in Richtung Werther. In Höhe der Einmündung Turnerstraße beabsichtigte sie mit ihrem VW Touran nach links in diese abzubiegen. Als die Engeranerin beinahe die Einmündung verpasste, wurde sie durch eine weitere Insassin auf den eigentlich beabsichtigten Abbiegevorgang aufmerksam. Die 45-Jährige setzte kurzfristig noch den Blinker und wollte nach links abbiegen. Hierbei übersah sie den 52-Jährigen Motorradfahrer, der zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Überholvorgang des Touran begonnen hatte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer zu Boden geschleudert wurde und das Motorrad auf dem Fahrer landete. Ein Zeuge und die VW-Fahrerin leiteten sofort Erste-Hilfe Maßnahmen ein. Der Hiddenhauser wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Die Harley-Davidson wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

