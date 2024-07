Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann entreißt Frau 100 Euro am Bankautomaten - Bundespolizei nimmt Täter im Hauptbahnhof fest

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (3. Juli) hat ein 35-jähriger Mann an einem Bankautomaten in der Windthorststraße einer 64-jährigen Telgterin nach dem Auszahlungsvorgang 100 Euro aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Hauptbahnhof.

Nach dem vergeblichen Versuch den Mann zu verfolgen, informierte die Frau eine Streife der Bundespolizei über den Vorfall.

Mit einer detaillierten Personenbeschreibung ausgestattet, stellten die Einsatzkräfte den Mann noch im Hauptbahnhof fest. Die zwei 50-Euro-Scheine, für deren Herkunft der Mann keine plausiblen Angaben machen konnte, fanden sie in seiner Hosentasche.

Der eritreische Staatsangehörige wurde festgenommen und an die zuständige Kriminalwache des Polizeipräsidiums Münster überstellt.

Das Bargeld händigten die Bundespolizisten noch vor Ort an die Telgterin aus.

