Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sommerzeit - Reisezeit. Hinweise der Bundespolizei für Ihren Flug in den Urlaub.

Köln (ots)

Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen stehen vor der Tür und zahlreiche Familien planen ihre wohlverdiente Auszeit. Die Bundespolizei gibt daher einige Hinweise, damit Ihre Reise von Beginn an stressfrei starten kann.

Der Urlaub beginnt bereits Zuhause, beim Packen der Koffer und der rechtzeitigen Anreise zum Flughafen. So kann jeder einzelne Flugpassagier mit dazu beitragen, dass der Ferienstart entspannt beginnt. Passagiere sind aufgefordert sich mindestens 120 Minuten vor Boarding an der Luftsicherheitskontrollstelle des Flughafen Köln Bonn einzufinden. Informieren Sie sich daher am besten schon vor Anreise über die derzeitige Situation, wie beispielsweise Eintreffempfehlungen und Öffnungszeiten der Check-in-Schalter. Die Webseiten des Flughafenbetreibers und der Fluggesellschaften geben hier Auskunft.

Bitte begeben Sie sich unmittelbar nach dem Check-in zur Luftsicherheitskontrolle und halten Sie hier Ihr Ausweisdokument und Ihre Bordkarte bereit. Für die Luftsicherheitskontrolle gilt: Bringen Sie bitte maximal ein Handgepäckstück mit zur Kontrolle. Geben Sie weiteres Gepäck zuvor beim Check-in Ihrer Fluggesellschaft auf. Nehmen Sie nur die persönlichen Dinge im Handgepäck mit, die Sie während Ihres Aufenthalts im Flugzeug auch wirklich benötigen. Weiterhin ist die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck auf Behältnisse mit jeweils maximal 100ml in einem transparenten, wiederverschließbaren Beutel mit einem Volumen von maximal einem Liter beschränkt. Unter die Ausnahme fallen nachweispflichtige Medikamente oder Babynahrung.

Des Weiteren sollten Sie vor Reiseantritt bitte unbedingt prüfen, ob Ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) oder andere für die Rückkehr nach Deutschland erforderlichen Dokumente noch gültig sind. Jede Person benötigt ein eigenes Ausweisdokument. Beachten Sie hierbei bitte auch, dass Kinderreisepässe seit dem 01.01.2024 nicht mehr verlängert werden. Bei Reisen innerhalb der EU braucht jedes Familienmitglied einen Personalausweis, außerhalb der EU einen Reisepass.

Außerdem können seit Juli 2023 auch Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind (sogenannte Drittstaaten), die teilautomatisierte Grenzkontrolle EasyPASS nutzen. Am Flughafen Köln Bonn absolvieren Sie so Ihre Ein- und Ausreisekontrolle effizient und selbstständig. Weitere Informationen finden Sie auf www.easypass.de.

Bei einer Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln achten Sie bitte besonders auf ihr Gepäck und ihre Wertsachen! Taschendiebe machen keinen Urlaub und nutzen das Gedränge, beispielsweise in vollen Zügen und Bahnhöfen, um unentdeckt zuzuschlagen. Lassen Sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen! Sollten Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sein, zeigen Sie stets jeden Diebstahl bei der Bundes-/ Polizei an. Sie erreichen die Bundespolizei im gesamten Bundesgebiet stets unter der kostenfreien Hotline 0800/ 6 888 000."

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Bundespolizei unter: www.bundespolizei.de - Sicher auf Reisen - Mit dem Flugzeug

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Urlaubszeit!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell