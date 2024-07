Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten im Bus mit 150 Gramm Marihuana

Kleve - Nettetal (ots)

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat führt die Bundespolizei aus Anlass der EURO 2024 seit dem 7. Juni 2024 vorübergehend Grenzkontrollen an allen land-, luft-, und seeseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Am 02.07.2024 um 12:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den Bus der Linie 1 von Venlo nach Nettetal - Kaldenkirchen am ehemaligen Grenzübergang Heidenend in Nettetal. Einziger Fahrgast war ein 42 - jähriger Deutscher. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Krefeld mit Haftbefehl gesucht wird. Zuvor hatte das Amtsgericht Nettetal einen Strafbefehl wegen Führen eines nicht versicherten Kraftfahrzeuges erlassen. Hiernach muss der Mann eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro und Kosten in Höhe von 81 Euro zahlen. Durch die Zahlung des geforderten Geldbetrags bei der Bundespolizei entging er der Verbüßung der 50 - tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das KCanG ein, da der 42 - Jährige in seinem Rucksack 150 Gramm Marihuana von den Niederlanden nach Deutschland brachte.

