LPI-SHL: Radfahrer stießen zusammen

Breitungen (ots) - Unbekannte betraten in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen eine Baustelle in der Tamara-Danz-Straße in Breitungen und entwendeten neben einer 50 Meter Kabeltrommel auch ein 1,50 Meter langes Kupferkabel. Zudem versuchten die Unbekannten, in einen verschlossenen Bereich des Rohbaus einzubrechen, scheiterten jedoch, verursachten aber einen Sachschaden an der Bautür. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter ...

mehr