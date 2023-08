Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl und Computerbetrug gesucht

Apolda (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am 11.04.2023 gegen 10.00 Uhr entwendete der unbekannte Beschuldigte in den Geschäftsräumen eines Discounters am Weimarer Berg in Apolda eine Geldbörse mit 70 Euro Bargeld, dem Personalausweis und der EC-Karte aus der Handtasche einer 82-jährigen Geschädigten. Die Geldkarte sowie das Bargeld behielt der Unbekannte Täter für sich, der Geldbörse entledigte sich dieser in einem naheliegenden Gebüsch. Aufgrund eines jeweils neu gefassten Tatentschlusses hob der/die Beschuldigte selben Tag mittels der von der Sparkasse Mittelthüringen ausgegebenen EC-Codekarte zwischen 10.42 Uhr und 10.46 Uhr durch sechs Handlungen an einem Geldautomaten in Apolda Nord einen Betrag von insgesamt 2590 EUR ab, wobei der Unbekannte wusste, dass es einer Berechtigung zur Verwendung der Codekarte ermangelte und dieser auf das Geld keinen Anspruch hatte.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar dem unbekannten Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Apolda zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03644 541 0 oder per Mail an PI.Apolda@polizei.thueringen.de gegeben.

