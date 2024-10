Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbrüche in Bardowick - Gebäude und Fahrzeuge betroffen ++ Fahrraddieb im Ilmenaugarten gefasst ++ Altreifen weggeworfen ++ Fritteuse in Brand ++ Mit Wartehäuschen kollidiert (Bild) ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb gestellt - Diebesgut aufgefunden

Ein 26 Jahre alter Mann betrat trotz bestehendem Hausverbots am 23.10.2024 gegen 16:30 Uhr eine Parfümerie in der Große Bäckerstraße. Dort entnahm er Ware im Wert von etwas unter zehn Euro aus der Auslage und verließ das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Die Polizei konnte den Mann in der Nähe des Geschäftes antreffen und kontrollieren. Dabei wurde bei ihm noch weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Der Mann erhielt einen Platzverweis.

Bleckede - Nach Streitigkeiten - Mann fällt nach Schlag gegen PKW

Zwei Männer gerieten am 23.10.2024 gegen 17:00 Uhr in dem Von-Estorffs-Weg in einen Streit. Dabei schlug ein 40 Jahre alter Mann auf einen 44-Jährigen ein. Dieser verlor daraufhin das Gleichgewicht und fiel gegen seinen PKW. An diesem entstanden durch den Zusammenstoß Kratzer. Der 44-Jährige wurde leichtverletzt und meldete den Vorfall der Polizei.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - Nach Diebesgut gesucht

Insgesamt drei PKW wurden in der Nacht zum 24.10.2024 in Lüneburg von Unbekannten angegangen. Dabei schlugen sie jeweils eine Scheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Diebesgut. Die Tatorte befanden sich im Pfarrer-Kneipp-Weg, im Meisterweg sowie in der Dorette-von-Stern-Straße. Es wurden unter anderem Bargeld, Werkzeuge und Schlüssel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mobiles Toilettenhäuschen in Brand

Am 24.10.2024 gegen 05:00 Uhr wurde der Polizei der Brand eines mobilen Toilettenhäuschens in der Yorckstraße gemeldet. Durch das Feuer wurde ein in unmittelbarer Nähe befindlicher PKW beschädigt. Das Toilettenhäuschen brannte komplett ab. Die Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - E-Scooter samt Schloss entwendet

Ein mittels Schloss gesicherter E-Scooter im Wert von wenigen hundert Euro wurde am 23.10.2024 gegen 16:00 Uhr von dem Parkplatz eines Supermarktes im Wiesenweg entwendet. Die Polizei sucht nach Personen, die während der Öffnungszeiten des Supermarktes etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Bardowick - Mehrere Einbrüche in Bardowick - Gebäude und Fahrzeuge betroffen

In der Nacht zum 23.10.2024 kam es in Bardowick zu diversen Einbruchsdelikten (siehe auch Pressemitteilung vom 23.10.2024). Unbekannte versuchten dabei in eine Tankstelle zu gelangen, indem sie Teile der Alarmanlage zerstörten. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt. Diebesgut wurde bei einem Einbruch in einen Büroraum in der Hamburger Landstraße erlangt. Dabei wurde zunächst eine Scheibe eingeschlagen und die Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden kleinere Möbel und eine gefüllte Spardose im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. In der selbigen Nacht kam es in Bardowick zu insgesamt drei gewaltsame Einbrüche in Fahrzeuge. Betroffen waren ein Audi TT in der Wallstraße, bei dem ein Autoradio gestohlen wurde und ein Dacia Dokker in der Schulstraße, bei welchem unter anderem ein Akkuschrauber zum Diebesgut gehörte. Wenige Euro Münzgeld erlangten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Opel-Astra in der Daimlerstraße. Ohne Diebesgut verlief der Aufbruch eines PKW-Peugeot "Am Schierbrunnen". Die Polizei überprüft Zusammenhänge der genannten Delikte und sucht nach Hinweisen. Diese nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Bleckede - Mit Wartehäuschen einer Bushaltestelle kollidiert

Am 24.10.2024 gegen 06:30 Uhr kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW an der Einmündung der Landesstraße 223 in die Neu Bleckeder Straße mit einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle. Die 54 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Die Stadt Bleckede wurde alarmiert und sicherte das Wartehäuschen ab. Der Sachschadenbeträgt wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. ++ Unfallbild unter www.polizeipresse.de (im Anhang) ++

Lüneburg - Diebstahl aus Einfamilienhaus - Zugang durch Terrassentür

Durch eine unverschlossene Terrassentür verschafften sich am 23.10.2024 gegen 17:30 Uhr Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Röntgenstraße. Dort wurde gezielt nach Wertgegenständen gesucht und Goldketten sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb im Ilmenaugarten gefasst

Zwei hochwertige Fahrräder wollte ein 27-Jähriger am 23.10.2024 gegen 23:00 Uhr in der Straße "Ilmenaugarten" entwenden. Dabei waren beide Fahrräder angeschlossen. Die Polizei konnte den Mann während der Tat antreffen und in Gewahrsam nehmen. Die Fahrräder wurden den Eigentümern übergeben.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Fritteuse in Brand - Bewohnerin leichtverletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 23.10.2024 gegen 16:45 Uhr in einem Wohnhaus "Am Taterberg" eine Fritteuse in Brand. Die Bewohnerin versuchte vergebens das Feuer zu löschen. Dabei atmete sie Rauch ein und wurde, nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache dauern an.

Uelzen

Bad Bodenteich - PKW kollidiert mit Baum - Fahrerin in Krankenhaus verbracht

Auf der Landesstraße 270 am Ortsausgang von Bad Bodenteich in Richtung Overstedt kollidierte am 23.10.2024 gegen 12:30 Uhr ein PKW-Ford mit einem Baum. Die 38 Jahre alte Fahrerin wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Hanstedt - Altreifen weggeworfen - Polizei sucht Zeugen

Auf einem landwirtschaftlichen Weg an der L 250 in Höhe zur Abfahrt zur Ortschaft Bode wurden am 23.10.2024 an mehreren Stellen mehr als 30 Altreifen im Grünbereich gefunden. Diese Altreifen konnten PKW's zugeordnet werden. Die Polizei weist darauf hin, dass diese Art der Ablagerung oder Entsorgung strafbar ist und mit hohen Bußgeldern geahndet wird. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Entwendetes Kinderfahrrad wiedergefunden

Ein nicht angeschlossenes Kinderfahrrad im Wert von knapp über 100 Euro wurde am Abend des 23.10.2024 von dem Grundstück eines Jugendzentrums in der Hauptstraße entwendet. Einen Tag später wurde das Fahrrad in einem Gebüsch in der Nähe des Jugendzentrums aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell