Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Von der Straße abgekommen

Am Samstag stürzten zwei Frauen von einem Leichtkraftrad und erlitten teils schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 17 Uhr war eine 23-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad von Schaiblishausen in Richtung Untersulmetingen unterwegs. Auf ihrem Kraftrad befand sich noch eine 20-jährige Sozia. Ein Autofahrer überholte das Zweirad. Dabei kamen die Kraftfahrerin von der Straße ab und stürzte. Rettungskräfte brachen die Fahrerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Sozia erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Auch sie wurde in eine Klinik verbracht. Das Polizeirevier Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge erschrak wohl die 23-jährige Fahrerin als sie überholt wurde und lenkte deshalb nach rechts. Laut Zeugen, die den Unfall beobachteten, soll der Autofahrer ordnungsgemäß und mit ausreichendem Sicherheitsabstand überholt haben. Der Schaden am Kraftrad wird auf 500 Euro geschätzt.

++++1629763

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell