POL-UL: (BC) Unlingen - Einbrecher schlagen zur Urlaubszeit zu

Am Wochenende brachen Unbekannte in Unlingen in ein Mehrfamilienhaus ein.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag, 7.30 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr kam es zum Einbruch. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Finkenweg, indem sie die Kellertür aufhebelten. Dann brachen sie in zwei Wohnungen ein und durchsuchten sämtliche Räume und Schubladen nach Brauchbarem. In einer Wohnung fanden die Einbrecher Schmuck. Den nahmen sie mit und flüchteten unerkannt. Ob die Täter auch in der zweiten Wohnung Beute machten muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Dabei stellten die Ermittler an einer der Türen sowie an weiteren Haustüren von Wohngebäuden in der Nachbarschaft Klebstofffäden zwischen Tür und Türrahmen fest. Die Ermittler gehen davon aus, dass durch die Einbrecher bereits vor einigen Tagen die Türen mutmaßlich präpariert wurden, um festzustellen, ob jemand zuhause ist oder sich möglicherweise auch im Urlaub befindet. Bei ihren Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Biberach unter (Tel. 07351/447-0) um weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der vergangenen Woche in Unlingen und Umgebung gesehen hat.

Die Polizei gibt Tipps für die Urlaubszeit: Tipp der Polizei: 10 goldene Regeln für ein sicheres Zuhause

- Halten Sie die Hauseingangstür immer geschlossen. Schließen Sie Haus- und Wohnungstüren immer zweimal ab. - Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. - Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. - Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie z. B. den Briefkasten leeren. - Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind. - Achten Sie in Ihrer Nachbarschaft bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.

Hinweis: Der Meldung liegt ein Foto einer präparierten Tür bei. Das Bild ist zur einmaligen Veröffentlichung zusammen mit dieser Pressemeldung honorarfrei freigegeben.

