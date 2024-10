Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Firmen-Pkw aufgebrochen - Werkzeuge weg ++ Polizei kontrolliert an Schule - lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern ++ Auseinandersetzung mit Sicherheitsdienstmitarbeitern ...

Lüneburg (ots)

Presse - 23.10.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Firmen-Pkw aufgebrochen - Werkzeuge weg

Ein in der Bachstraße abgestellten Firmenfahrzeug brachen Unbekannte in der Nacht zum 23.10.24 auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und erbeuteten diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung mit Sicherheitsdienstmitarbeitern - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung - Platzverweise und Ingewahrsamnahme

Zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Bewohnern und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam es in den späten Nachmittagsstunden des 22.10.24 Bei der Keulahütte. Im Rahmen eines Streits griffen vier 20, 31, 38 und 38 Jahre alte Bewohner gegen 17:30 Uhr zwei 31 Jahre und 25 Jahre alte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an und verletzten diese. Parallel war es zu Handgreiflichkeiten durch die Mitarbeiter gekommen. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, beruhigte die Situation und leiteten Strafverfahren gegen alle beteiligten Personen ein. Parallel erhielten alle vier Bewohner Platzverweise für acht Stunden für die Einrichtung. Zwei der Aggressoren kamen diesen nicht nach, so dass sie zur Durchsetzung der Platzverweise in Polizeigewahrsam genommen wurden.

Bardowick - Scheiben von Discounter beschädigt

Zwei Fensterscheiben im Bereich des Eingangs-/Ausgangsbereichs eines Discounters in der Daimlerstraße zerstörten Unbekannte in der Nacht zum 23.10.24. Ins Gebäude konnte nicht gelangt werden, so dass ein Sachschaden von gut 1.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - zusammengeschlossene Fahrräder aus Carport gestohlen

Vier zusammengeschlossene Fahrräder (zwei für Erwachsene und zwei für Kinder) der Marken Cube, Fischer und Pegasus stahlen Unbekannte in der Nacht zum 22.10.24 aus einem Carport An der Schule. Es entstand ein Schaden von fast 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - "aufgefahren" - leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Morgenstunden des 22.10.24 in der Schießgrabenstraße. Ein 44 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes-benz war gegen 09:00 Uhr auf den Pkw Opel einer aufgrund "Rotlicht" abbremsenden 34-Jährigen aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Der Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Die Polizei ermittelt aufgrund einer wechselseitigen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr am 22.10.2024 gegen 19:45 Uhr im Granstedter Weg. Dabei soll ein alkoholisierter 54-Jähriger eine Familie angepöbelt haben. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem 43 Jahre alten Mann, bei welcher beide Personen leicht verletzt worden. Während der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der alkoholisierte Mann nach der Auseinandersetzung mit einem PKW gefahren sei. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Jameln - morgens unter Alkoholeinfluss - Polizei stoppt berauschte Fahrt

Am 22.10.2024 gegen 08:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen VW UP! in der Ortschaft Jameln. Dabei stellten sie Atemalkoholgeruch bei der 70 Jahre alten Fahrerin fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Clenze - Polizei kontrolliert an Schule - lichttechnische Einrichtung an Fahrrädern

Die Polizei hat in den Morgenstunden des 22.10.2024 im Bereich der Schulen in Clenze die lichttechnischen Einrichtungen von Fahrrädern der Schülerinnen und Schüler kontrolliert. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt. Es wurden ermahnende Gespräche geführt und auf die Gefahren bei Dunkelheit im Straßenverkehr hingewiesen.

Uelzen

Bad Bevensen - Spiegel abgefahren - Polizei sucht Hinweise

Am 22.10.2024 wurde gegen 13:15 Uhr der Außenspiegel eines in der Möllerstraße geparkten VW Transporter von einem derzeit unbekannten Fahrzeug abgefahren. Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Transporter liegt bei 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

