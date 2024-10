Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Traktor kommt von Fahrbahn ab ++ Unfall mit Verletztem - Vorfahrt missachtet ++ Kupferfallrohre entwendet - Drei Männer flüchten mit PKW ++ Pkw aufgebrochen - Jagdhorn mitgenommen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 22.10.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Unfall mit Verletztem - Vorfahrt missachtet

Eine 62 Jahre alte Frau beabsichtigte am 21.10.2024 gegen 08:30 Uhr mit einem VW Tiguan von der Straße "Zeltberg" auf die Hamburger Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines der Hamburger Straße folgenden PKW-Peugeot. Bei der anschließenden Kollision wurde der Fahrer des Peugeot im Alter von 45 Jahren leichtverletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Kupferfallrohre entwendet - Drei Männer flüchten mit PKW

Am 22.10.2024 gegen 01:00 Uhr schraubten zwei Männer Kupferrohre von der Wand eines Universitätsgebäudes im Wilschenbrucher Weg ab. Anschließend verluden sie diese in einen silbernen Audi. Ein Zeuge konnte das Vorgehen beobachten und sprach die Personen an. Diese flüchteten anschließend mit dem PKW und beschädigten dabei eine Grünfläche. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den flüchtigen PKW aber nichtmehr feststellen. Der Wert des Diebesgutes wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Werkzeug mitgenommen

Ein in der Rabensteinstraße abgestellten Transporter Renault Kangoo brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.10.24 auf. Die Täter öffneten gewaltsam die Heckklappe und griffen sich aus dem Transporter diverse Werkzeuge wie u.a. Akkuschrauber, Bohrmaschine, Flex und weiteres Equipment. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Jagdhorn mitgenommen

Einen in der Georg-Böhm-Straße abgestellten Pkw VW T-Roc brach ein Unbekannter in den Nachtstunden zum 22.10.24 auf. Dabei wurde die Beifahrerscheibe des Pkw eingeschlagen und aus dem Inneren ein Jagdhorn ("Fürst-Pless-Horn") mitgenommen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zusammenstoß auf Parkplatz - Verursacher verlässt Unfallort

Während eine 63 Jahre alte Frau mit einem PKW-Mercedes am 21.10.2024 gegen 16:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Sülfmeisterstraße entlangfuhr, parkte ein Mann mit einem derzeit unbekanntem PKW rückwärts aus einer Parklücke aus. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher Sachschaden in Höhe von knapp 8000 Euro entstand. Der Mann sammelte im Anschluss seine Fahrzeugteile ein und verließ unerlaubt den Unfallort. Die Frau blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Nahrendorf, OT. Pommoissel - Traktor kommt von Fahrbahn ab - gegen Baum geprallt

Der Fahrer eines Traktor John Deere mit Mulde verunfallte in den Morgenstunden des 22.10.24 auf der Kriesstraße 15 in Richtung Bundesstraße 216 fahrend. Der 18 Jahre alte Fahrer kam gegen 06:45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Rangelei zwischen zwei Männern nach Streitigkeiten

Aufgrund andauernder Streitigkeiten gerieten am 21.10.2024 gegen 19:00 Uhr ein 37-Jähriger und ein 32-Jähriger in eine Rangelei in der Wiesenstraße. Dabei verletzten sich beide durch Schläge gegenseitig. Zwischen den beiden Männern ist es bereits häufiger zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei hat entsprechende Verfahren eingeleitet.

Waddeweitz - Sachbeschädigungen und Diebstahl auf Baustelle

Auf der Baustelle am Waddeweitzer Kreisel, Bundesstraße 493/ Kreisstraße 18, wurden am vergangenen Wochenende zwei elektronische Schrankenanlagen beschädigt und zur Seite geschoben. Zusätzlich wurde ein Verkehrszeichen gedreht, sodass ein Befahren der Baustelle für Fahrzeuge ermöglicht wurde. Außerdem wurde im Tatzeitraum eine Baustellenwarnleuchte entwendet. Der Schaden liegt bei 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Rucksack samt Wertsachen entwendet

Gegen 10:30 Uhr entwendeten Unbekannte am 21.10.2024 in der Gudesstraße einen mit Dokumenten, Zahlungskarten und Bargeld gefüllten Rucksack aus einem unverschlossenen PKW. Als die Geschädigte wenige Minuten später zum PKW zurückkehrte, konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Der Wert des Diebesgutes liegt bei wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kohle setzt Balkon in Brand

Am 22.10.2024 gegen 01:00 Uhr geriet ein Teil eines Balkons in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße in Brand. Durch den Bewohner kann das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro. Nach ersten Ermittlungen und Aussagen des Bewohners war nicht abgekühlte "Shisha-Kohle" ursächlich für den Brandausbruch. Diese wurde ungekühlt in einen Aschenbecher gelegt. Es wurde niemand verletzt.

Wriedel - Diebstahl aus Werkzeugschuppen

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 17.10.2024 bis zum 21.10.2024 in einen Werkzeugschuppen in der Ringstraße ein, indem sie ein Vorhängeschloss gewaltsam öffneten. Anschließend entwendeten sie Reifen und einen Rasenmäher aus dem Schuppen und entfernten sich unerkannt. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Pedelec trotz doppelter Sicherung entwendet

Ein Pedelec der Marke "Diamant" im Wert von mehreren Hundert Euro wurde in der Nacht zum 21.10.2024 aus der Straße Hauenriede entwendet. Das Fahrrad war vor einem Wohnhaus abgestellt und mit Rahmen- sowie Seilschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

