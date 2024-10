Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ betrunken in den Sandhaufen - 1,1 Promille - Führerschein weg ++ Brand in einem Heizungs-/Lagerraum eines Wohnhauses - 150.000 Euro Schaden ++ Einbrüche in Kindergärten - Polizei ermittelt

Presse - 18.10.2024 ++

Lüneburg

Reinstorf, OT. Neu-Sülbeck - betrunken in den Sandhaufen - 1,1 Promille

"Über die im Baustellenbereich schlecht gesicherten Sandhaufen" beschwerte sich eine betrunkene Autofahrerin im Rahmen ihrer Blutentnahme in den Morgenstunden des 18.10.24 bei der Polizei. Die Frau hatte sich am Morgen bei der Wache gemeldet, um einen Verkehrsunfall zur Anzeige zu bringen. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr zum Unfallort auf der Landesstraße 221 und traf dort auf die 52-Jährige mit ihrem verunfallten Pkw Skoda. Die Frau hatte den aufgrund einer Baustelle abgesperrten Bereich der Landesstraße (Anlieger frei) gegen 06:00 Uhr befahren und war vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung mit hoher Geschwindigkeit in einen Sandhaufen gefahren. Dadurch hob der Pkw ab und setzte stark verunfallt die Fahrt fort bis dieser unfallbedingt weniger Meter weiter liegen blieb. Bei der leicht verletzten Skoda-Fahrerin stellten die Beamten in der Folge einen Alkoholwert von mehr als 1,1 Promille fest. Der Führerschein der Frau wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Bleckede - Einbruch in Lagerhalle - Wasserschaden

In eine Lagerhalle in der Industriestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 18.10.24 ein. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen, sich umgesehen und eine Musikbox und eine Industriekaffeemaschine abtransportiert. Der Wasseranschluss der Kaffeemaschine sorgte in der Folge für einen Wasserschaden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Schaufensterscheibe beschädigt - Rucksack mit Axt sichergestellt

Die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkgeschäfts in der Rote Straße beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum 18.10.24. Dabei wurde die Scheibe gegen 02:00 Uhr mit einem Stein eingeworfen. Ein Eindringen ins Gebäude war nicht möglich. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei im Umfeld einen Rucksack mit einer Axt sicherstellen. Die Polizei ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Lüneburg - aggressiver Betrunkener - Polizei kontrolliert 31-Jährigen

Nachdem ein betrunkener 31-Jähriger in den späten Abendstunden des 17.10.24 gegen 22:00 Uhr nicht mehr einen Discounter in der Daimlerstraße betreten konnte, obwohl er dieses wollte, ärgerte diese sich, wurde aggressiv und drohte mehreren Jugendlichen, die sich vor dem Gebäude aufhielten. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den betrunkenen Lüneburger im Umfeld und leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung ein.

Bardowick - Transporter verschwindet von Ausstellungsfläche - Renault Master zur Fahndung ausgeschrieben

Einen Transporter Renault Master konnten Unbekannte im Zeitraum vom 16. auf den 17.10.24 von einem Ausstellungsgelände im Ilmer Weg wegfahren/abtransportieren. Nach dem nicht zugelassenen weißen Transporter wird jetzt gefahndet. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Lüneburg - "Auffahrunfall" mit vier beteiligten Fahrzeugen - vier Personen leicht verletzt - 18.000 Euro Schaden

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw, vier Leichtverletzten und 18.000 Euro Sachschaden kam es in den Nachmittagsstunden des 17.10.24 in der Bockelmannstraße. Ein 39 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo war gegen 16:45 Uhr von der Bremse "gerutscht" und fuhr auf einen Pkw VW Golf auf, der zwei Pkw Ford Kuga und Nissan aufeinander schob. Eine 12 Jahre alte Insassin im VW Polo sowie drei Personen im VW Golf erlitten leichte Verletzungen.

Dahlenburg, OT. Lemgrabe - Pkw kommt von der Fahrbahn ab - Fahrer haut ab

Aus bis dato ungeklärter Ursache verunfallt ein Unbekannter in den Abendstunden des 17.10.24 auf der Landesstraße 232. Dabei kam ein Pkw VW Polo mit "Uelzener-Kfz-Kennzeichen" gegen 18:00 Uhr nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Baum. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Der Fahrer ergriff die Flucht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und einer möglichen alkoholbedingten Beeinflussung. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow, OT. Dangenstorf - Brand in einem Heizungs-/Lagerraum eines Wohnhauses - Feuerwehr mit mehr als 120 Einsatzkräften im Löscheinsatz - 150.000 Euro Schaden

Zu einem Brand in einem zweigeschossigen Fachwerkhaus kam es in den späten Abendstunden des 17.10.24. Ausgehende von einem Heizungs-/Lagerraum kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Schadensfeuer, der auf Teile des Gebäudes übergriff. Insgesamt sechs Ortswehren mit mehr als 120 Einsatzkräften waren im Löscheinsatz und konnten den Brand löschen. Durch die Feuerwehren konnte ein 'bergreifen des Brandes auf das gesamte Haus verhindert werden. 14 Personen konnten unverletzt das Gebäude verlassen bzw. wurden evakuiert. Bei dem Wohnhaus handelt es sich um ein denkmalgeschütztes zweigeschossiges Fachwerkhaus mit ausgebautem Dachstuhl. Brandbetroffen waren Räume, die nicht als Wohnraum genutzt werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000. Die Bewohner kommen aktuell bei Bekannten in der Nachbarschaft unter. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow - "Falsche Heizungstechniker" nehmen Bargeld und Uhr mit

Zwei "falsche Heizungstechniker" liess eine Seniorin aus Lüchow in den Mittagsstunden des 17.10.24 in ihre Wohnung. Die beiden Männer sahen sich gegen 12:00 Uhr in der Wohnung um und konnten einen höheren Bargeldbetrag und eine Uhr unbemerkt aus der Wohnung mitnehmen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei mahnt: "Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus/Ihre Wohnung! Verständigen Sie Nachbarn oder die Polizei."

Uelzen

Uelzen/Barum b. Bad Bevensen/Jelmstorf/Bienenbüttel - Einbrüche in Kindergärten - Polizei ermittelt

Zu mehreren Einbrüchen in Kindergärten/Kitas kam es in der Nacht zum 18.10.24 in Westerweyhe, Barum, Jelmstorf und Bienenbüttel. Die Täter hatten jeweils ein Fenster aufgebrochen und waren in die Gebäude gelangt. In einem Fall erlangten sie eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Verteilerkasten brennt - Polizei ermittelt

Zu einem Brand eines Internet-/Telefonie-Verteilerkasten An der Zuckerfabrik kam es in den Nachtstunden zum 18.10.24. Gegen 04:10 Uhr brannte der Verteilerkasten, der in der Folge durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht wurde. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Natendorf - ... die Polizei kontrolliert den Lkw-Verkehr auf Umleitungsstrecken

Mögliche Verstöße gegen das Durchfahrtverbot für Lkw kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 17.10.24 auf der Kreisstraße 44. Dabei kontrollierten die Beamten insgesamt acht Lkw; davon waren sechs berechtigt (Frachtanlieferung von Kalk, Kartoffeln oder Zuckerrüben). Zwei Verstöße wurden geahndet.

