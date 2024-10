POL-LG: ++ Update verschwundener Student: Leichnam eines jungen Mannes in der Ilmenau entdeckt ++ Einsatzkräfte der DLRG stellen bei erneuter Suche leblosen Körper in der Ilmenau im Umfeld des Campinggeländes

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Update verschwundener Student: Leichnam eines jungen Mannes in der Ilmenau entdeckt ++ Einsatzkräfte der DLRG stellen bei erneuter Suche leblosen Körper in der Ilmenau im Umfeld des Campinggeländes fest ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Melbeck/Lüneburg/Hamburg

Ihre Einsatzmaßnahmen und Suchmaßnahmen nach dem 19 Jahre alten vermissten Studenten Aurel S. setzte die Polizei auch am heutigen Tage fort. Nach der umfangreichen Suche in der Ilmenau bei Melbeck am gestrigen Tage waren Einsatzkräfte der Technischen Einsatzeinheit (TEE) der Polizei Niedersachsen heute im Bereich des zweiten Flußabschnitts zwischen Deutsch Evern und Lüneburg im Einsatz; dies jedoch ohne Erfolg.

Parallel setzte die DLRG in den Nachmittagsstunden des 16.10.24 in Absprache mit der Polizei im Rahmen eines bereits länger geplanten Trainings mit aufgestockten Einsatzkräften nochmals im Bereich ab dem Campinggelände in der Ilmenau an. Dort lokalisierten die Einsatzkräfte gegen 18:15 Uhr einen leblosen Körper im Wasser, der geborgen wurden. Ermittler und Einsatzkräfte der Tatortgruppe der Polizeiinspektion führen aktuell eine erste Leichenschau durch. Dabei handelt es sich um den Leichnam eines jungen Mannes. Eine abschließende Identifizierung des Leichnams steht noch aus.

Auch die weiteren Umstände zur Todesursache können erst nach einer beantragten Obduktion in den nächsten Tagen abschließend geklärt werden.

Die weiteren Ermittlungen auch basierend auf die mögliche Todesursache dauern an. Die Ermittler stehen parallel im enge Kontakt mit den Angehörigen des 19-Jährigen sowie einer seelsorgerischen Betreuung.

Weitere Infos folgen zeitnah.

