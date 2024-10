Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bei Verkehrskontrolle - Verdacht des Diebstahls - Fahrrad sichergestellt ++ Verdacht auf gefälschten Führerschein ++ Diebin entwendet Nahrungsmittel - Flucht mit Fahrrad ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in ein Schuhgeschäft - kein Diebesgut

Unbekannte schlugen am vergangenen Wochenende im Zeitraum vom 12.10.2024 bis zum frühen Morgen des 14.10.2024 die rückwärtige Fensterscheibe eines Schuhgeschäftes in der "Große Bäckerstraße" ein. Daraufhin betraten sie den Lagerraum und durchsuchten diesen. Dabei wurden mehrere Schuhkartons geöffnet. Diebesgut ist zum derzeitigem Zeitpunkt nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Der Schaden am Fenster liegt bei wenigen hundert Euro. Ein weiterer Einbruchsversuch wurde bei einem Geschäft in der selbigen Straße festgestellt. Dort wurde eine Scheibe beschädigt. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Polizei hält berauschten Fahrer an - Blutentnahme durchgeführt

Die Polizei kontrollierte am 14.10.2024 gegen 13:15 Uhr einen VW Crafter in der Uelzener Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 54 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Test verlief positiv auf den Wirkstoff "THC". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Fahrzeuge beschädigt - mehrere tausend Euro Schaden

Zwei Fahrzeuge wurden im Verlaufe des 14.10.2024 mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzt. Die beiden PKW, ein Seat Cupra und ein Opel Corsa, befanden sich in unweit voneinander abgestellt in der Wilhelm-Leuschner-Straße und der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße im Stadtteil Kaltenmoor. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen - Müllsack entwendet

Im Zeitraum vom 11.10.2024 bis zum 14.10.2024 wurde die Fensterscheibe eines Bürogebäudes "Auf dem Kauf" mit kleinen Feldsteinen eingeworfen. Daraufhin wurden die Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Es wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand lediglich ein geringwertiger Müllsack entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Bei Verkehrskontrolle - Verdacht des Diebstahls - Fahrrad sichergestellt

Eine Polizeistreife kontrollierte am 14.10.2024 gegen 16:30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße einen 46 Jahre alten Radfahrer. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrrad der Marke "Giant" mit silbernen Rahmen um Diebesgut handelte. Der Mann, welcher in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund von Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen. Das Fahrrad im Wert von wenigen hundert Euro wurde sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Unter Kokain und THC-Einfluss am Steuer

Ein 49 Jahre alter Mann aus Berlin wurde als Fahrer eines PKW-Mercedes am 14.10.2024 gegen 15:15 Uhr in der Tannenbergstraße von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Dabei wurde die Fahrtüchtigkeit des Mannes überprüft. Ein Drogentest zeigte eine Beeinflussung durch THC und Kokain auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Dannenberg - Verdacht auf gefälschten Führerschein - Dokument sichergestellt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 15.10.2024 gegen 04:15 Uhr im Breeser Weg händigte der 53 Jahre alte Fahrer eines Opel Mokka der Polizei seinen Führerschein aus. Bei einer Überprüfung wurden bei dem Dokument diverse Auffälligkeiten festgestellt, wodurch sich der Verdacht einer Fälschung ergab. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Lüchow - Seitenscheibe eines PKW beschädigt

Am Vormittag des 14.10.2024 wurde die Seitenscheibe eines PKW-Opel mittels bislang unbekannte Gegenstandes beschädigt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Stendaler Straße abgestellt. Der Schaden liegt bei wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Diebin entwendet Nahrungsmittel - Flucht mit Fahrrad

Eine derzeit unbekannte Frau betrat am 14.10.2024 gegen 20:30 Uhr einen Supermarkt in der Hauenriede, Dort wurde sie dabei beobachtet, wie sie Nahrungsmittel aus einer Auslage entnahm und den Supermarkt verlies, ohne die Ware im Wert von etwas unter 20 Euro zu bezahlen. Als der Zeuge sie vor dem Supermarkt ansprach, flüchtete die Frau mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Sie war schwarz gekleidet und hatte eine Kapuze über dem Kopf. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Römstedt - LKW prallt gegen Baum - Keine Verletzten

Ein LKW samt Auflieger befuhr am 14.10.2024 gegen 11:00 Uhr die Kreisstraße 31 zwischen Masbrock und Strother Kreuz. Dabei kam das Fahrzeuggespann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Sachschaden wird auf etwas über 40000 Euro geschätzt. Der Fahrer im Alter von 58 Jahren blieb unverletzt.

