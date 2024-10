Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schaufensterscheibe von Parfümerie beschädigt ++ Laub auf Fahrbahn - Senior stürzt ++ Trotz Hausverbot auf Gelände aufgehalten - Polizistin beleidigt ++ Holzbank beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - nach Sekundenschlaf verunfallt - 15.000 Euro Schaden

Aufgrund Sekundenschlafs verunfallte ein 53 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Multivan in den Mittagsstunden des 13.10.24 auf der Bundesstraße 4 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Neu Hagen und Kaltenmoor. Der 53-Jährige kam dabei gegen 13:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten und kam im Graben zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro.

Lüneburg - Schaufensterscheibe von Parfümerie beschädigt

Die Schaufensterscheibe einer Parfümerie in der Großen Bäckerstraße beschädigten Unbekannte im Zeitraum vom 12. bis 14.10.24. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Holzbank beschädigt

Eine Holzbank Am Sande rissen Unbekannte in der Nacht zum 13.10.24 aus der Verankerung und brachen dazu auch noch eine Holzlatte durch. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Reppenstedt - unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis - Jugendlicher mit Pkw unterwegs

Einen 16-Jährigen mit einem Pkw Hyundai stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 14.10.24 gegen 02:00 Uhr in der Lüneburger Straße. Am Lenkrad des Pkw befand sich ein 16-Jährigen aus Lüneburg, der natürlich keine Führerschein hatte, jedoch unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test auf THC verlief positiv. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Pkw-Schlüssel inkl. Sohnemann an den Vater übergeben.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Laub auf Fahrbahn - Senior stürzt

Mit einem Roller befuhr ein Senior am 14.10.2024 gegen 09:30 Uhr die Straße "An den Ratswiesen". Als er beabsichtigte in die Jeetzelallee abzubiegen, stürzte er beim Anfahren möglicherweise aufgrund von nassem Laub auf der Fahrbahn und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Dannenberg - Unfall bei Parkvorgang - Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Bei einem Parkvorgang im Breeser Weg am 13.10.2024 gegen 19:00 Uhr kollidierte ein Opel Agila mit einem geparkten PKW-BMW. Der 19 Jahre alte Fahrer schätzte nach eigenen Angaben beim Rückwärtsfahren die Geschwindigkeit falsch ein. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Heranwachsende nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Sachschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - Fahrrad aus Keller entwendet - 2500 Euro Wert

Ein Damenfahrrad im Wert von 2500 Euro wurde im Zeitraum vom 12.10.2024 bis zum 13.10.2024 aus dem Keller eines Mehrparteienhauses in der Kaiserstraße entwendet. Das Fahrrad der Marke "i:SY" war mit einem Seilschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Trotz Hausverbot auf Gelände aufgehalten - Polizistin beleidigt

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher betrat trotz ausgesprochenem Hausverbot am Abend des 13.10.2024 das Gelände eines Horts in Bad Bevensen. Bei der polizeilichen Kontrolle gab der Jugendliche zunächst falsche Personalien an. Zusätzlich verhielt er sich uneinsichtig und beleidigte eine Polizeibeamtin. Er wurde zur Dienststelle verbracht und an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell