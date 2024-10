Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ 19-Jähriger nach/bei Party an der Ilmenau vermisst ++ Polizei, Feuerwehr, DRK und DLRG suchen "mannstark" u.a. mit Hunden, Booten und Drohnen ++ "Wer sah den Studenten Aurel S.?" ++

Lüneburg (ots)

++ 19-Jähriger nach/bei Party an der Ilmenau vermisst ++ Polizei, Feuerwehr, DRK und DLRG suchen "mannstark" u.a. mit Hunden, Booten und Drohnen ++ seit heute Nacht vermisst ++ "Wer sah den Studenten Aurel S.?" ++

Melbeck/Lüneburg/Hamburg

Nach einem 19 Jahre alten Studenten sucht aktuell die Polizei aus der Region nach einer Studentenparty (von Hamburger Studenten) in einer Lokalität/Vereinsheim auf dem Campingplatz/Mobilwohnhauspark an der Ilmenau in Melbeck. Mehrere Studenten hatten am Abend des 11.10.24 in der Lokalität an dem Gelände Uelzener Straße gefeiert, um dort auch im Anschluss zu nächtigen. In den Nachtstunden zum 12.10.24 stellten die jungen Leute das Fehlen des 19-Jährigen fest, der noch gegen 23:00 Uhr auf der Feier wahrgenommen wurde, nicht jedoch an seinem Schlafplatz war. Parallel war der junge Mann stark alkoholisiert. Im Bereich seines Schlafplatzes wurde noch das Mobiltelefon des 19-Jährigen festgestellt; von dem Studenten fehlte jedoch jede Spur. Nach einer ersten eigenen Suche, alarmierten die Feiernden noch in der Nacht die Polizei, die gegen 01:00 Uhr erste Suchmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen, einer Polizeidrohne und Hunden einleitete.

Noch in den Morgenstunden des 12.10.24 wurde die Suche nach dem jungen Mann weiter intensiviert. Dabei sind und waren zwei weitere Drohnen, Flächensuch- und Mantrailhunde sowie mehr als 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK und DLRG, die auch mit Booten auf der Ilmenau unterwegs sind, im Einsatz. Parallel waren die Einsatzkräfte mit Lautsprecherdurchsagen im Campingplatzbereich unterwegs und informierten die Bewohner. Weitere Recherchen und Ermittlungen laufen auch über die Angehörigen und Freunde sowie in der Wohnung des jungen Mannes in Hamburg.

Der 19-Jähriger ist jedoch weiterhin verschwunden. Die Suchmaßnahmen werden fortgesetzt.

Aurel S. wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 175 cm groß - sportlich - braunes, nach vorne gegeeltes Haar - Bekleidung: Reißverschlussjacke mit weißer Aufschrift "eightyfive", blaue Jeans und weiße Nike AirForce

Hinweise zum Verbleib von Aurel S. und Hinweise zu Beobachtungen von Personen in der Region nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

