Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen ++ Unfall mit über zwei Promille - Führerschein beschlagnahmt ++ Bei Kontrollen bezüglich Durchfahrtsverbot - Fahrer ohne Fahrerlaubnis ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen

Am 10.10.2024 gegen 01:00 Uhr kam es "Bei der Abtspferdetränke" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren, teilweise alkoholisierten, Männern im Alter von 23 bis 32 Jahren. Dabei wurden drei Personen leichtverletzt. Die Polizei erteilte einen Platzverweis gegen einen der Männer. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Fensterscheibe eingeworfen - Kaffeeautomaten entwendet

Unbekannte warfen im Zeitraum vom 09.10.2024, 17:00 Uhr, bis zum frühen Morgen des Folgetages, 10.10.2024, die Fensterscheibe einer Werkstatt "Auf der Hude" mit einem Aschenbecher ein. Anschließend öffneten sie durch das entstandene Loch in der Scheibe das Fenster und durchsuchten diverse Räumlichkeiten. Es wurde ein Kaffeeautomat entwendet. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Beeinflusst im Straßenverkehr - Ohne Fahrerlaubnis

Ein 48 Jahre alter Mann befuhr mit seinem PKW-Peugeot am 09.10.2024 gegen 16:45 Uhr die Straße "Im Suren Winkel". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin stand. Zusätzlich war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese bereits entzogen wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüneburg - Mitarbeiter bemerkt Diebstahl - Weiteres Diebesgut aufgefunden

Ein Mitarbeiter eines Geschäftes in der Straße "Große Bäckerstraße" bemerkte am 09.10.2024 gegen 13:00 Uhr den Diebstahl von Kleidung und Nahrungsmitteln durch einen 26-jährigen Mann. Er konnte daraufhin den Dieb stellen und die Polizei alarmieren. Diese fand bei dem bereits polizeibekannten Mann weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften in der Lüneburger Innenstadt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Weitere Kontrollen bezüglich Handynutzung

Wie angekündigt hat die Polizei Lüneburg weitere Verkehrskontrollen im Verlaufe des 09.10.2024 im Lüneburger Stadtgebiet mit dem Schwerpunkt auf Handynutzung im Straßenverkehr durchgeführt (siehe Pressemitteilung vom 08.10.2024). Dabei wurden mehrere Ordnungswidrigkeiten, darunter fünf Handynutzungen im PKW, festgestellt.

Bardowick - Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

In der Nacht zum 09.10.2024 wurden in Bardowick mehrere unverschlossene PKW durch Unbekannte geöffnet und durchsucht. Dabei wurden unter anderem Geldbörsen entwendet. In zwei Fällen wurden anschließend mittels Zahlungskarten Abbuchungen von den jeweiligen Konten vorgenommen. Die Polizei mahnt: "Lassen Sie keine Wertsachen in ihren Fahrzeugen und stellen Sie sicher, dass diese auch auf ihrem Grundstück verschlossen sind."

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Mit Messer bedroht - Streit zwischen Fahrgast und Busfahrer

Ein 21 Jahre alter Mann stieg am 09.10.2024 gegen 15:45 Uhr am Busbahnhof in Lüchow aus einem Bus und bemerkte anschließend das Fehlen seiner Geldbörse. Als er zurück zum Bus ging, begegnete er dem 42 Jahre alten Busfahrer. Es kam zu einem Streit über die Aushändigung der Geldbörse, in dessen Folge es zu einer Rangelei gekommen sei, bei welcher der 21-Jährige nach seinen Angaben leichtverletzt wurde. Er zog daraufhin ein Messer und bedrohte den Busfahrer und schlug mehrfach gegen den Bus. Die Polizei stellte das Messer sicher und leitete entsprechende Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüchow - Traktor entwendet - Zaun beschädigt

Einen Traktor der Marke "Fendt" im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten Unbekannte in der Nacht zum 10.10.2024 von dem Grundstück eines Landmaschinenhändlers "Am Kleinbahnhof". Dabei entfernten sie zwei Zaunelemente um den Traktor vom umzäunten Gelände zu bekommen. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - Unfall mit über zwei Promille - Führerschein beschlagnahmt

Während des Abbiegevorgangs von der Springstraße auf einen angrenzenden Parkplatz kam ein 66 Jahre alter Mann am 09.10.2024 gegen 20:30 Uhr mit einem Citroen Berlingo von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Randsteinen. Zeugen konnten den Unfall beobachten und die Polizei alarmieren. Diese stellte bei dem Mann eine Alkoholisierung mit über zwei Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt bei unter 100 Euro.

Uelzen

Uelzen - Schraubenkartons in Baumarkt angezündet

Durch derzeit Unbekannte wurden am 09.10.2024 gegen 17:30 Uhr mehrere Schraubenkartons, die sich in dem Regal eines Baumarktes in der Bahnhofstraße befanden, angezündet. Es entstand Sachschaden an den Schrauben, den Kartons sowie dem Regal in Höhe von schätzungsweise 250 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und sucht nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Kollision auf Bundesstraße 71 - 64-Jähriger schwerverletzt

Am 09.10.2024 gegen 13:00 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Mann mit einem VW-Golf die Bundesstraße 71 zwischen den Ortschaften Holthusen II und Hansen. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache leicht in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Dieser kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Der 64-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer im Alter von 30 Jahren blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt circa 20000 Euro. Die Fahrbahn wurde aufgrund der Abschlepparbeiten für wenige Stunden gesperrt.

Uelzen - Die Polizei überwacht den Straßenverkehr - Schwerpunkt Ablenkung

Auch im Stadtgebiet Uelzen wurden vermehrt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf "Ablenkung im Straßenverkehr" am Nachmittag des 08.10.2024 durchgeführt. Dabei wurden innerhalb weniger Stunden mehr als ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten geahndet. Darunter befanden sich acht Verstöße aufgrund der Nutzung des Handys am Steuer.

Bad Bevensen - Bei Kontrollen bezüglich Durchfahrtsverbot - Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen von Verkehrskontrollen aufgrund des Durchfahrtsverbotes in der Waldstraße am 10.10.2024 gegen 09:15 Uhr wurde ein 53 Jahre alter Fahrer eines VW-Touran angehalten und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

