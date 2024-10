Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ abgestellter Pkw BMW - Cabrio gerät in Brand - Ursache: vermutlich technischer Defekt ++ E-Scooterfahrer rempelt Radfahrerin an - leicht verletzt ++ mit Leichtkraftrad weggerutscht ++

Presse - 09.10.2024

Lüneburg

Lüneburg - abgestellter Pkw BMW - Cabrio gerät in Brand - Ursache: vermutlich technischer Defekt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein im Brunnenweg seit geraumer Zeit geparkter älterer Pkw BMW Cabrio in den Nachtstunden zum 09.10.24 in Brand. Der Pkw brannte gegen 00:30 Uhr ausgehend von der Batterie im Heckbereich aus; auch der hintere rechte Reifen wurde durch das Feuer zerstört, so dass ein Sachschaden von gut 5.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - renitenter Ladendieb im Einkaufsmarkt

Mit einem renitenten Ladendieb hatte es ein Ladendetektiv in den Abendstunden des 08.10.24 in einem Lebensmittelmarkt Am Alten Eisenwerk zu tun. Ein 43-Jähriger wollte gegen 19:30 Uhr den Markt mit einer gut gefüllten Sporttasche (mit Genuss- und Nahrungsmitteln im Wert von fast 100 Euro) verlassen. Als der Detektiv den Mann ansprach und stoppte, wurde der 43-Jährige handgreiflich und ergriff die Flucht. Alarmierte Beamte konnten den alkoholisierten Täter im Nahbereich stellen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Dahlenburg - Auseinandersetzung in Unterkunft

Zu einer Auseinandersetzung in der Obdachlosenunterkunft in der Dannenberger Straße kam es in den Nachtstunden zum 09.10.24. Ein 39-Jähriger hatte gegen 00:30 Uhr im Streit einem 47-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dieser erlitt Schwellungen. Die Polizei nahm den Aggressor zur Verhinderung weiterer Straftaten für die Nacht in Gewahrsam.

Lüneburg - Pkws aufgebrochen - einmal erfolgreich

Zwei in der Bleckeder Landstraße, der Wismarer Straße und Bachstraße abgestellte Pkw der Marken Hyundai, Ford und Renault brach ein Unbekannter in der Nacht zum 09.10.24 auf. In allen Fällen wurde eine Scheibe zerstört; jedoch keine Beute gemacht werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt gut 700 Euro.

Bei einem im Hans-Steffens-Weg abgestellten Pkw Audi hatte der Täter mehr Erfolg, schlug mit einem Stein mehrere Scheibe ein und erbeutete einen Rucksack mit I-Pad und Laptop. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Geldbörse einer Seniorin beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 83-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Mittagsstunden des 08.10.24 in einem Supermarkt in der Industriestraße. Dabei nutzte der Täter gegen 11:45 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich aus der geöffneten Handtasche die Geldbörse der Frau inkl. Bankkarten. In der Folge wurden noch bevor die Karte gesperrt werden konnte, mehr als 2.000 Euro abgehoben. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen/Geldbörsen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - E-Scooterfahrer rempelt Radfahrerin an - leicht verletzt

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten E-Scooterfahrer nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 08.10.24. Der E-Scooterfahrer war gegen 17:00 Uhr zusammen mit einem anderen Mann, der hinter ihm mit einem Pedelec fuhr, auf dem Radweg in der Hamburger Straße unterwegs. Dabei drängte und stiess der Scooterfahrer gegen 17:00 Uhr in Höhe der Marienburger Straße eine entgegenkommende Radfahrerin ab, so dass dieses gegen eine Wand stiess und sich verletzte. Die beiden Männer fuhren weiter. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Pflichtversicherung mit dem E-Scooter unterwegs

Eine 48-Jährige mit einem E-Scooter ohne Pflichtversicherung toppte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 08.10.24 in der Altenbrückertorstraße. Die Beamten untersagten gegen 17:30 Uhr die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - nach Parkplatzunfall entfernt - Polizei kann Verursacher feststellen

Am 08.10.2024 gegen 16:45 Uhr touchierte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen PKW-Honda auf dem Parkplatz bei der Einmündung der Mauerstraße in die Theodor-Körner-Straße. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Durch Hinweise einer Zeugin und ersten Ermittlungen konnte das Fahrzeug, ein VW-Caddy, sowie der Verursacher festgestellt werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Uelzen

Uelzen - Nahrungsmittel gestohlen - Dieb erhält Hausverbot

Ein 32 Jahre alter Mann betrat am 08.10.2024 gegen 16:15 Uhr einen Supermarkt in der Bahnhofstraße. Dort versteckte er Nahrungsmittel in einem mitgeführten Kinderwagen und versuchte den Kassenbereich zu passieren, ohne die Ware im Wert von etwas über 20 Euro zu bezahlen. Ein Mitarbeiter konnte das Vorgehen beobachten und den Mann aufhalten. Das Diebesgut gab der Mann erst beim Eintreffen der Polizei heraus. Neben einem Strafverfahren erhielt er ein Hausverbot über zwei Jahre.

Uelzen - mit Leichtkraftrad weggerutscht - Jugendlicher leichtverletzt

Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am 08.10.2024 gegen 11:30 Uhr die Lüneburger Straße. An der Kreuzung zur Ebstorfer Straße bremste er an einer Lichtzeichenanlage ab. Dabei rutschte sein Hinterrad weg und er fiel mit seinem Fahrzeug zu Boden. Der Jugendliche wurde leichtverletzt. Am Leichtkraftrad der Marke Honda entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1500 Euro.

Uelzen - Diesel aus LKW entwendet

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 09.10.2024 circa 140 Liter Dieselkraftstoff aus einem LKW, welcher in der Hamburger Straße parkte. Der zum Tatzeitpunkt schlafende Fahrer bemerkte erst am Morgen des 09.10.2024 den Diebstahl. Der Wert des Kraftstoffes wird auf etwas über 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - am Kiosk gepöbelt - mehrere Personen beleidigt

Ein der Polizei bekannter 50-jähriger Mann erhielt am 08.10.2024 einen Platzverweis für den Nahbereich eines Kiosks in der St.-Viti-Straße, nachdem er dort gegen 14:00 Uhr mehrere Personen angepöbelt hat. Dabei beleidigte er die Kioskinhaberin, einen Mitarbeiter sowie einen Kunden. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Mann, der für die Örtlichkeit bereits zuvor ein Hausverbot erteilt bekam, eingeleitet.

