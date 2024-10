POL-LG: ++ Brand auf dem Gelände/im Gebäude eines Industriebetriebs ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ mehr als 500.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Brand auf dem Gelände/im Gebäude eines Industriebetriebs ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++ mehr als 500.000 Euro Sachschaden ++

Lüneburg

Zu einem Brand auf dem Gelände bzw. in einem Gebäude eines Industriebetriebs im Lüner Weg kam es in den Nachstunden zum 09.10.24. Gegen 01:40 Uhr hatte der Sicherheitsdienst des Lebensmittelproduzenten den Brand im Inneren wahrgenommen und Feuerwehr und Rettungsleitstelle informiert. Durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte wird festgestellt, dass hinter einem geschlossenen Rolltor im Bereich der Anlieferung der Firma ein Feuer ausgebrochen war. Dort befanden sich u.a. eine Müllpresse sowie Räumlichkeiten, in denen Kartons und Holzpaletten gelagert wurden.

Der Brand schnell durch Einsatzkräfte der Lüneburger Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und abgelöscht. Das brandbetroffene Gebäude sowie die angrenzenden Lagerhallen wurden parallel belüftet. Durch das Feuer wurden auch mehrere Stockwerke oberhalb der Anlieferung sowie ein angrenzender Kühlraum verrust, so dass auch die Lebensmittelproduktion in dem Betrieb eingestellt werden musste. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird aktuell auf mind. 500.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Aktuell können weder eine technische Ursache noch fahrlässige Brandstiftung als Ursache nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

