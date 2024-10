Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "kein Alkohol am E-Lenker!" - alleinbeteiligt, aber alkoholisiert gestürzt ++ Einbruch & Vandalismus in Wassermühle - Schaden: 10.000 Euro ++ ... die Polizei kontrolliert im Verkehr & Innenstadt

Lüneburg (ots)

Presse - 08.10.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - "kein Alkohol am E-Lenker!" - alleinbeteiligt, aber alkoholisiert mit E-Roller gestürzt

"Die bekannten Promille-Grenzen von 0,5 (Ordnungswidrigkeit) und 1,1 (Straftat) sowie die Fahrten unter Drogeneinfluss, gelten auch für Kraftfahrzeuge der E-Mobilität", betont nochmals die Polizei. "Erst recht, wenn es dabei auch noch durch möglich Ausfallerscheinungen zu Unfällen oder Stürzen kommt."

Mit einem E-Roller verunfallte eine 48 Jahre alte Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 07.10.24 Bei der St.-Johanniskirche. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Parallel stellte sich heraus, dass die Lüneburger alkoholisiert war (0,52 Promille). Die Polizei ermittelt.

Gleiches gilt für einen 61-Jährigen. Der Lüneburger verunfallte bzw. stürzte alleinbeteiligt am 07.10.24 gegen 20:30 Uhr in der Goseburgstraße mit einem E-Scooter ... mit einer Alkoholisierung von 1,88 Promille. Zusätzlich zum Transport ins Klinikum, erwartet ihn ein Strafverfahren.

Soderstorf - Einbruch & Vandalismus in Wassermühle - Sachschaden: 10.000 Euro

In die historische Wassermühle in der Mühlenstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 05. bis 07.10.24 ein. Die Täter konnten eine Eingangstür entriegeln und gelangten ins Gebäude. Im Inneren wurde eine Tür beschmiert und Alkoholika (Rum und Gin) konsumiert. Darüber hinaus wurden Fensterscheiben mit einem Hammer eingeschlagen und im Umfeld gelagerte Kanus zu Wasser gelassen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro an der historischen Wassermühle. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - "erst Date, dann Auseinandersetzung" - Mann schlägt Frau - Strafverfahren

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Uelzen. Der Mann hatte den Abend des 07.10.24 in Lüneburg mit einer lebensjüngeren Frau, einer Bekannten aus Lüneburg, verbracht. Als diese gegen 01:30 Uhr nach Hause wollte, kam es in der Sülztorstraße zu einem Streit, bei dem der 42-Jährige die Frau auf die Nase schlug. Eine Gruppe Jugendlicher griff ein. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - alkoholisierter Lkw-Fahrer - 1,23 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Lkw MAN stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 07.10.24 im Pulverweg. Bei der Kontrolle des 48-Jährigen stellten die Beamten bei diesem gegen 08:20 Uhr einen Alkoholwert von 1,23 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Bardowick - beim Rangieren Pkw auf Tankstellengelände beschädigt - weggefahren, jedoch angetroffen - Zeugin gesucht

Bereits am 04.10.2024, um 09.45 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände der Tankstelle Salewski, Hamburger Landstraße, in Bardowick, ein Verkehrsunfall.

Beim Rangieren/Rückwärtsfahren touchierte ein PKW Opel Zafira einen abgestellten PKW VW Passat. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort und konnte von Halter des VW Passat in Höhe der Volksbank, in der Bahnhofstr. 2, angehalten werden.

Der eigentliche Aufprall sei von einer unabhängigen Zeugin auf dem Tankstellengelände beobachtet worden sein. Diese hat dem Halter des VW das Kennzeichen von dem Verursacher noch genannt, war dann jedoch verschwunden. Die Polizei bittet diese Zeugin sich mit der Polizei Bardowick, Tel.: 04131-79940-0, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert im Verkehr und Innenstadt - 30 Verstöße

In den Morgenstunden bis in die Nachmittagsstunden des 07.10.24 war die Polizei mit Kräften im Stadtgebiet sowie im Innenstadtbereich präsent und kontrollierte u.a. den Verkehr. Dabei ahndeten die Beamten 13 Handy-, 16 Gurtverstöße sowie einmal ein Verstoß "Befahren der Fußgängerzone". Weitere Kontrollen folgen ...

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Container aufgeflext - Autoreifensätze mitgenommen

Zwei Container eines Autohauses in der Jeetzelallee flexten Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 07.10.24 auf. In der Folge transportierten die Täter diverse Reifensätze aus den Containern ab, so dass ein Schaden von gut 20.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Pkw touchiert Radfahrerin - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 44 Jahre alte Radfahrerin in den Mittagsstunden des 07.10.24 in der Berliner Straße. Die Frau hatte verkehrsbedingt gegen 12:15 Uhr in der Brandenburger Straße halten müssen und bog dann nach links ab. Eine entgegenkommende 57 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Dacia touchiert die Radlerin. Es entstand geringer Sachschaden.

Schnega - Mähroboter gestohlen

Eine Mähroboter stahlen Unbekannte im Verlauf des 05.10.24 von einem Grundstück in der Bergener Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Imbisswagen

In einen in der Gertrud-Noch-Straße abgestellten Imbisswagen brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 05. und 07.10.24 ein. Die Täter gelangten in den Wagen und öffneten dort auch eine Kasse sowie einen Lagerschuppen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt, OT. Bollensen - Rundumleuchten, Schaufeln und Besen von Baustelle gestohlen

Von einer Baustelle in der Groß Bollenser Straße stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 07.10.24 drei gelbe Rundumleuchten, mehrere Schaufeln und Besen sowie zwei Einspritzdüsen von Baugeräten. Es entstand ein Schaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

