POL-LG: ++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.10-06.10.2024++

Lüneburg (ots)

Lüneburg:

Flugzeug auf dem Feld

Ein Flugzeug zog am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr in Lüneburg Häcklingen die Aufmerksamkeit auf sich. Der Segelflieger stand auf einem Feld neben der Hauptstraße. Der Pilot musste an dieser Stelle notlanden. Er blieb unverletzt, der Segelflieger unbeschädigt. Das Flugzeug wurde später von Fachleuten abgeholt.

Betrügerischer Geldwechsel

Am Freitagnachmittag gegen 17.00 Uhr spricht eine unbekannte männliche Person den 71jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters Auf dem Schmaarkamp an und bittet ihn darum, ihm Geld zu wechseln. Während der Geschädigte Kleingeld aus seinem geöffneten Portemonnaie nimmt, kann der Täter unbemerkt einen Geldbetrag von mehreren hundert Euro aus dem Geldscheinfach nehmen. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

Erst Streit, dann Unfall

Der 27jährige fiel am frühen Sonntagmorgen erst bei einer Veranstaltung in der LKH Arena auf, weil er Streit mit mehreren Personen hatte. Diese verständigten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete der 27jährige mit seinem PKW und fiel dann wieder auf. Dieses Mal verursachte er einen Verkehrsunfall in der Bockelmannstraße, auch hier entfernte er sich vor dem Eintreffen der Beamten vom Ort. Die konnten ihn jedoch wenig später stellen und nahmen Alkoholgeruch bei ihm wahr. Er pustete mehr als ein Promille und musste seinen Führerschein gleich bei der Polizei lassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde für beide Straftaten eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Landkreis Lüneburg:

Einbrüche in Häuser

Über das Wochenende kam es zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Lüneburg Deutsch Evern und Adendorf. Unbekannte Täter gelangten bei allen Objekten in die Häuser, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck und Bargeld. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete Ermittlungsverfahren ein.

Bleckede:

Am Samstagmittag kam es zu einem Beziehungsstreit zwischen Expartnern. Hierbei schlug der 23jährige erst seine 22jährige Expartnerin und ihren neuen Partner, in ihrer Wohnung. Im Anschluss traf er außer Orts erneut auf die 22jährige, schlug sie abermals und bedrohte sie. Die 22jährige und ihr neuer Partner wurden durch die Schläge leicht verletzt, mussten vor Ort nicht medizinisch versorgt werden. Der 23jährige wurde von der Polizei in Bleckede angetroffen und in Gewahrsam genommen. Er war zudem alkoholisiert und verbrachte die Nacht in der Zelle. Ihm wurde außerdem ein Annäherungsverbot zu seiner Expartnerin durch die Polizei ausgesprochen.

Uelzen

Diebstahl von Werkzeugen

In der Nacht von Freitag auf Samstag werden in Uelzen, in der Lindenstraße, bei zwei Firmentransportern die Scheiben zerstört und aus dem Innenraum hochwertige Werkzeuge entwendet. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 9000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Uelzen unter 0581-930 215 entgegen.

Aufbrüche von Schuppen

Freitagnacht werden in Uelzen, in der Oldenstädter Straße, mehrere Schuppen aufgebrochen, aus denen E-Scooter und Angelzubehör entwendet wird. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise unter 0581-930 215 entgegen.

Aus Lüchow-Dannenberg lagen keine presserelevanten Inhalte vor

