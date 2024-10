POL-LG: ++Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.-03.10.2024++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.-03.10.2024 Stadt und Landkreis Lüneburg: Am Mittwochabend brechen Unbekannte eine Tür zu einer Lagerhalle einer Firma in der Lüner Rennbahn auf und gelangen in die Halle. Aus dieser wurden mehrere Armaturenbretter entwendet.

Kurz vor Mitternacht zum 03.10. wurde einem 60-jährigen Fahrer eines VW auf der B 216 die Verkehrsinsel beim Kreisel vor Barendorf zum Verhängnis. Er hatte die Insel schlichtweg übersehen und fuhr komplett darüber. Neben diversen Verkehrsschildern, die beschädigt wurden, wurde der Schaden am Fahrzeug zudem auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Nachdem einem Unbekannten gegen 02.20 Uhr aufgrund eines bereits maximal gefüllten Lokals am Stintmarkt der Zutritt zu diesem verwehrt wurde, schlug der Abgewiesene unvermittelt dem Türsteher mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Wenig später, gegen 03.45 Uhr, verhält sich ein 25-jähriger Lüneburger im Rahmen eines anderen Einsatzes dermaßen aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, dass er von diesen einen Platzverweis für den Stintmarkt erhält. Da er diesem auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen und für einige Stunden in einer Zelle untergebracht.

Stadt und Landkreis Uelzen:

Zeitraum: Mittwoch, 02.10.2024, 16 Uhr, bis Donnerstag, 03.10.2024 Uelzen - Wechselseitige Körperverletzung Am 03.10.2024, um 03:25 Uhr, kommt es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen vor einer Bar in der Gudesstraße in Uelzen. Im Rahmen des Streits schlagen sich die Beteiligten gegenseitig und verletzen sich dabei leicht. Wessenstedt - Betrunken auf dem Fahrrad Am frühen Morgen des 03.10.2024, gegen 04:40 Uhr, fällt einer Funkstreifenwagenbesatzung ein Radfahrer auf, der ihnen ohne Licht entgegenfährt. Bei der anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle ergibt ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 1,97 Promille. Den 19-jährigen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

Stadt und Landkreis Lüchow Dannenberg:

Sachbeschädigung In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte in Lüchow in der Salzwedeler Straße ein Täter 2 Fenster eines Einfamilienhauses. Einbrechen wollte der Täter augenscheinlich nicht. Fahren unter Einfluss von Cannabis Am Mittwochnachmittag wurde bei einem 27jährigen Autofahrer auf der Kreisstraße 8 im Rahmen einer Verkehrskontrolle die Beeinflussung von Cannabis festgestellt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Gegen Mittwochmittag kam es in Lüchow zu einem Verkehrsunfall, als im SKF-Kreisel einer 34jähriger Postfahrer die Kontrolle über das Auto verlor und in einen Gartenzaun fuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro. Vorfahrt missachtet- Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr wollte ein 18jähriger Autofahrer mit seinem Skoda die B 248 bei Müggenburg in Höhe des Friedhofes kreuzen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtige, auf der Bundesstraße befindende, Autofahrerin mit einem Audi. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Autofahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30000 Euro.

