Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge - Drogenermittler durchsuchen vier Wohngebäude ++ Nach Diebstahl in Supermarkt - Mitarbeiterin verletzt ++ Pkws kollidieren ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Amelinghausen - unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge - Drogenermittler und mehr als 40 Einsatzkräfte durchsuchen vier Wohngebäude - mehr als zwei Kilo Amphetamin und Kokain sichergestellt

Wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln wie Amphetamin und Kokain in nicht geringer Menge ermittelt die Polizei seit mehreren Monaten gegen einen 34-Jährigen und eine 27-Jährige sowie zwei weitere 20 und 36 Jahre alte Männer und eine 53 Jahre alte Frau aus dem Umfeld der beiden Personen. Nach bereits erfolgten Maßnahmen durchsuchten Ermittler des Fachkommissariates Drogenkriminalität zusammen mit mehr als 40 Einsatzkräften der Lüneburger Verfügungseinheit, der Bereitschaftspolizei Lüneburg und einem Spezialhund am 01.10.24 insgesamt vier Wohngebäude und Grundstücke in der Samtgemeinde Amelinghausen. Dabei stellten die Beamten mehr als zwei Kilo Amphetamine sowie Kokain in drei der Gebäudekomplexe fest und sicher. Parallel wurden verschiedene Datenträger und Mobiltelefone der betreffenden Personen als Beweismittel beschlagnahmt. Zu Festnahmen der angetroffenen Personen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - versuchter Diebstahl aus abgestellten Pkw - keine Aufbruchspuren - Mann ergreift die Flucht

Zu einem versuchten Diebstahl aus einem unter einem Carport, An der Hauskoppel, abgestellten Pkw VW kam es in den Abendstundend es 01.10.24. Ein Unbekannte war gegen 21:00 Uhr in das Fahrzeug gelangt und schaute sich nach Wertgegenständen um, als ein Anwohner auf den Unbekannten aufmerksam wurde. Der Täter ergriff ohne Beute die Flucht. Sachschaden entstand nicht. Der Mann wird als ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, kräftig mit dunkelbraunem Haar, Bekleidung: rote Fleecejacke beschrieben. Er soll polnisch gesprochen haben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit zwischen Männern - Schlag verfehlt Kontrahenten

Wegen versuchter Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 38 Jahre alten Lüneburger. Der Mann hatte in den späten Nachmittagsstunden des 01.10.24 gegen 18:00 Uhr nach einem Streit vor einem Hotel An der Wittenberger Bahn versucht einen 46-Jährigen zu schlagen. Dieser konnte ausweichen.

Lüneburg - Pkws kollidieren

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 01.10.24 im Einmündungsbereich Soltauer Straße - Munstermannskamp. Eine 66 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan wollte gegen 17:30 Uhr nach links in den Munstermannskamp abbiegen und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden Pkw Opel eines 55-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow OT Schweskau - Geldbörse aus Wohnhaus entwendet - Geld abgehoben

Im Zeitraum vom 29.09.2024 bis zum 01.10.2024 betraten Unbekannte ein Wohnhaus in der Marienstraße in Schweskau durch eine unverschlossene Haustür. Dort entwendeten sie eine gefüllte Geldbörse und entfernten sich. Anschließen wurde mit einer Zahlungskarte aus der Geldbörse eine Abbuchung in Höhe von mehreren hundert Euro getätigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg OT Prisser - Unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Ein 31-jähriger Mann befuhr am 02.10.2024 gegen 01:00 Uhr mit einem PKW-Ford die Uelzener Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die Fahrtüchtigkeit des Mannes überprüft. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Uelzen - Nach Diebstahl in Supermarkt - Mitarbeiterin verletzt

Ein derzeit unbekannter Mann betrat am 01.10.2024 gegen 18:30 Uhr einen Supermarkt in der Hauenriede. Dort entwendete er diverse Werkzeuge und versuchte den Supermarkt zu verlassen. Eine Mitarbeiterin konnte den Täter aufhalten und ihm ein Teil der Ware wieder abnehmen. Als die Polizei alarmiert wurde, verdrehte der Mann der Mitarbeiterin den Arm und ergriff die Flucht mit einem Teil des Diebesgutes. Die Mitarbeiterin wurde durch das Vorgehen leichtverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Schwienau - Mit über zwei Promille auf dem Fahrrad

Ein 48 Jahre alter Radfahrer befuhr am 01.10.2024 gegen 18:00 Uhr die Landesstraße 233 zwischen Stadorf und Wittenwater. Dabei fiel er durch eine unsichere Fahrweise und Schlangenlinien auf. Bei einer anschließenden Kontrolle durch die Polizei wurde ein Atemalkoholwert von etwas über zwei Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Bad Bevensen - Fenster zu Umkleideraum einer Schule aufgehebelt - Spinde durchsucht

Zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht zum 01.10.2024 bei einer Schule in der Klein Bünstorfer Straße. Unbekannte hebelten dort ein Fenster zu einem Umkleideraum auf und durchsuchten offene Spinde. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Der Sachschaden am Fenster liegt bei ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Geldbörse in Fußgängerzone entwendet

Unbekannte entwendeten am Vormittag des 01.10.2024 vor einem Geschäft in der Bahnhofstraße (Fußgängerzone) die Geldbörse samt Inhalt einer Frau aus einer mitgeführten Tasche. Anschließend entfernten sie sich mit dem Diebesgut im Wert von wenigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell