LPI-NDH: Moped und Auto kollidieren

Tastungen (ots) - Am Montag kam es bei einem Wendemanöver Am Acker zu Kollision eines Autos mit einer Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer. Anhand des Kennzeichens am Unfallauto konnte der Mann ausfindig gemacht werden und zur Sache befragt werden. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld fest, dass der Fahrzeugführer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ...

mehr