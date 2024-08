Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff auf Sanitäter

Nordhausen (ots)

Nicht mehr Herr seiner Sinne war am Montagabend ein 25-Jähriger im Bereich der Wassertreppe. Aufgrund des Konsums Alkohol und Betäubungsmitteln und der einhergehenden Ausfallerscheinungen riefen seine Begleiter den Rettungsdienst. Als diese eintrafen griff der Mann die Sanitäter mit Schlägen und Tritten an. Diese konnten den Delinquenten vorübergehend ruhigstellen bis Polizeibeamte an der Einsatzstelle eintrafen. Selbst, als der Mann fixiert wurde, um keine weiteren Angriffe gegen die Retter zu inszenieren, spuckte er um sich. Der renitente Mann wurde mit polizeilicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht und an eine Fachklinik übergeben. Zuvor wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, um den Einfluss und Konsum der berauschenden Mittel zu dokumentieren.

