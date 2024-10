Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Großbrand in Bardowick ++ Lagerhalle einer Entsorgungsfirma in Vollbrand ++ mehr als 350 Einsatzkräfte im Löscheinsatz ++ Sachschaden in Millionenhöhe ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg (ots)

Bardowick/Landkreis

Zu einem Großbrand in einer Lagerhalle einer Entsorgungsfirma im Adendorfer Weg in Bardowick kam es in den frühen Morgenstunden des 06.10.24. Nach derzeitigen Ermittlungen war aus bislang unbekannter Ursache gegen 06:00 Uhr Müll (vermutlich Verpackungen) in einer Lagerhalle in Brand geraten, so dass Brandmelder auslösten. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand der Gebäudekomplex innerhalb bereits Vollbrand. Das Feuer griff in der Folge trotz des schnellen Einsatz der Feuerwehrkräfte auf benachbarte Hallen (u.a. Holz, Papiergebinde) sowie ein Verwaltungsgebäude über. Mehr als 350 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis sind aktuell noch im Einsatz. Weitere Einsatzinfos erfolgen dazu über die Feuerwehr Bardowick. Der Sachschaden wird nach ersten vorsichtigen Schätzungen im Millionen-Bereich liegen. Zur Information der Bevölkerung wurden aufgrund der extremen Rauchentwicklung Warnmeldungen über die bekannten Systeme veranlasst.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und können im Detail auch erst nach Abschluss der Löscharbeiten sowie der Sicherung des Brandortes weitergeführt werden.

