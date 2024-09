HZA-BS: Hauptzollamt Braunschweig begrüßt seine Nachwuchskräfte

Hauptzollamt Braunschweig

Zum 01. September 2024 starteten beim Hauptzollamt Braunschweig 8 Nachwuchskräfte im gehobenen und 23 im mittleren Zolldienst. Die Leiterin des HZA Braunschweig, Frau Regierungsdirektorin Regine Andreas, konnte diese bei der feierlichen Vereidigung am darauffolgenden Montag mit ihren Eltern und Angehörigen begrüßen. Sie hieß sie mit den Worten "Sie dürfen ihr Leben nun selbstständig in die Hand nehmen und aktiv mitgestalten - ein neuer Lebensabschnitt beginnt" willkommen. Die Ausbildungsdauer im mittleren Dienst beträgt 2 Jahre und das duale Studium im gehobenen Dienst dauert 3 Jahre lang. In dieser Zeit werden die Nachwuchskräfte im Wechsel zwischen Theorie und Praxis ausgebildet. Die praktische Ausbildung erfolgt beim Hauptzollamt in den verschiedenen Sachgebieten und den nachgeordneten Dienststellen. Das theoretische Wissen wird ihnen in den Bildungszentren der Zollverwaltung vermittelt - für den Studiengang in Münster und die Ausbildung derzeit in Erfurt. Das Arbeitsspektrum ist groß und reicht von Steuererhebung, Prüfungsdienst, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bis hin zur Zollfahndung. Grundsätzlich übernimmt der Zoll alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Mit der Einstellung beim Zoll erhalten die Auszubildenden und Studierenden nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung / Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten. So sorgen sie künftig unter anderem für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland. Damit sich der Nachwuchs schon einmal ein Bild von der Zollverwaltung verschaffen konnte, stellten sich die einzelnen Tätigkeitsbereiche mit Aktionen, Einsatzfahrzeugen, ihrer Ausrüstung und Exponaten vor. Die Attraktion dabei war eine Hundevorführung. Karriere beim Zoll starten - für die nächste Einstellung zum 1. September 2025 können sich Interessierte noch bis zum 15. Oktober 2024 beim Hauptzollamt Braunschweig (mittlerer und gehobener Zolldienst) bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de (unter "Karriere"). Rückfragen zum Bewerbungsverfahren richten Sie bitte an: Bewerbung.hza-braunschweig@zoll.bund.de

