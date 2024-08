Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Zoll ist beim M'era Luna Festival präsent

Hildesheim (ots)

Das M'era Luna Festival ist ein Musikfestival welches seit 2000 in Hildesheim veranstaltet wird. Es findet jährlich am zweiten Augustwochenende auf dem Flugplatzgelände statt und zumeist nehmen rund 25.000 Menschen teil. Es treten viele Bands auf, welche ihren musikalischen Schwerpunkt in den Genres Elektro, Mittelalter-Rock, Metal, Alternative Rock, Synth Rock und Gothic haben. Es gab ein Disko-Programm, einen Mittelaltermarkt, ein Workshop-Programm der 2017 eingeführten M'era Luna Academy und zahlreiche Verkaufsstände mit szeneaffinen Fashion- und Lifestyle-Artikeln. Seit 2011 finden im Rahmen des Festivals auch Lesungen statt. Auf beiden Seiten der Landebahn stand ein Campinggelände zur Verfügung. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Braunschweig hat sich am Samstag den 10. August 2024 in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:15 Uhr mit 22 Einsatzkräften der Standorte Braunschweig, Göttingen und Hildesheim mit Prüfungen zur Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und der Zahlung des Mindestlohnes daran beteiligt. Hierbei wurden insgesamt 135 Personen aus den verschiedensten Gewerben befragt, wie z. B. der Gastronomie-, der Sicherheits- und der Reinigungsbranche. Darunter waren 6 Einzelselbstständige, 4 Ehrenamtliche der Organisation Viva Con Aqua und 125 Arbeitnehmer, welche Beschäftigungsverhältnisse bei 26 unterschiedlichen Arbeitgebern hatten. Diese sind wiederum an 18 verschiedenen Orten ansässig. Dabei konnte ein Verstoß gegen Bestimmungen nach dem Aufenthaltsgesetz festgestellt werden. Es sind noch weitere Nachbereitungen der Prüfungen erforderlich und ggf. ergeben sich weitere Verstöße oder die Einleitung von Ermittlungsverfahren. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass auf diesem großen Festival der Alternative-Musik- und Schwarzen Szene am letzten Wochenende eine gute Stimmung vorherrschte und es nur zu wenig Beanstandungen gekommen ist.

