Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Körperliche Auseinandersetzung in einer Bar ++ Heckscheibe von Pkw eingeschlagen ++ "gute Videotechnik" überführt junge Klamotten-Diebe - weitere Diebstähle ++ Vermisster Senior aufgefunden ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung in einer Bar

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in den Mittagsstunden des 03.10.2024 in einer Bar "Auf der Altstadt". Dabei verhielt sich ein 37-jähriger Mann aggressiv und pöbelte mehrere Gäste an. Anschließend kam es zu einer Rangelei zwischen dem genannten Mann und einem derzeit unbekannten Mann. Daraufhin mischte sich ein 36-Jähriger ein und wurde durch den 37-Jährigen mit einem Pokal verletzt. Ein 30 Jahre alter Gast brachte den weiterhin randalierenden 37-Jährigen anschließend zu Boden. Die Polizei hat diverse Strafverfahren eingeleitet und ermittelt zu den Hintergründen. Die Betroffenen wurden jeweils leichtverletzt.

Lüneburg - Abgestellter VW entwendet

Ein auf einem angemieteten Stellplatz "Auf der Höhe" abgestellter VW-Caravelle wurde zwischen dem 30.09.2024 und dem 01.10.2024 entwendet. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt nicht fahrbereit und abgemeldet. Der Wert des Fahrzeuges liegt bei wenigen tausend Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Verbleib des Fahrzeuges. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Einbruch in zwei Gebäude - Werkzeuge entwendet

Unbekannte brachen in der Nacht zum 04.10.2024 in zwei Gebäude "Am Bleckwerk" ein. Dabei hebelten sie jeweils gewaltsam eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurden diverse Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Schläge nach Streit zwischen zwei Männern

Zwei Männer im Alter von 42 und 58 Jahren begegneten sich am 03.10.2024 gegen 18:30 Uhr in der Soltauer Straße. Dabei kam es zu einem Streit zwischen den sich bekannten Personen. Dieser eskalierte und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei welcher beide in Richtung des Kontrahenten schlugen. Als ein Zeuge die Situation bemerkte und einschreiten wollte, trennten sich die beiden leichtverletzten Männer.

Lüneburg - Erneuter Brand eines Altpapiercontainers

In der Nacht zum 03.10.2024 wurde erneut ein Altpapiercontainer im Meisterweg in Brand gesetzt. Das Feuer innerhalb des Containers beschädigte auch die umliegenden Container. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. In der jüngeren Vergangenheit ist es an der selbigen Örtlichkeit bereits zweimal zu einem Brand eines Altpapiercontainers gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg/ Tosterglope - Einbrüche in Kindergärten

Im Zeitraum vom 02.10.2024 bis zum 04.10.2024 kam es in Dahlenburg und Tosterglope zu zwei ähnlich gelagerten Einbrüchen in Kindergärten. Unbekannte verschafften sich jeweils durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort wurden diverse Schränke aufgehebelt. Bisher ist kein Diebesgut bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Vermisster Senior aufgefunden

Ein Senior aus Reppenstedt wurde der Polizei am Morgen des 04.10.2024 als vermisst gemeldet. Dieser ist leichtbekleidet aus einem Fenster gesprungen und verschwunden. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen gemeinsam mit der Feuerwehr ein. Dabei kam unter anderem die Rettungshundestaffel und eine Drohne zum Einsatz. Der Mann konnte nach wenigen Stunden in Reppenstedt durch eine Polizeistreife verletzt aufgefunden werden. Er wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Bardowick - PKW entwendet - Fahrzeugschlüssel noch vorhanden

Ein KIA Sportage wurde am 03.10.2024 zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr von einem Parkplatz im Heereskamp entwendet. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt abgeschlossen. Die Fahrzeugschlüssel sind weiterhin vorhanden. Die Ermittlungen der Polizei sowie die Fahndungen nach dem PKW im Wert von mehreren tausend Euro laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze - Unfall unter Alkoholeinfluss - Keine Fahrerlaubnis

Eine 42-Jährige parkte am 03.10.2024 in der Ortschaft Neetze einen, über einen langen Zeitraum unbenutzten, PKW um. Aufgrund eines technischen Problems kollidierte sie dabei mit einem weiteren PKW. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte bei der Frau Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Zusätzlich war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - Motorradfahrerin stürzt - schwerer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 65 Jahre alte Motorradfahrerin in den Nachmittagsstunden des 03.10.24 auf der Bundesstraße 195 im Bereich Sumte. Die Seniorin aus dem Landkreis Harburg war gegen 15:30 Uhr in einer Motorradgruppe unterwegs und hatte im Pulk einen Traktor überholt. Dadurch bemerkte die Frau die Abfahrt nach Sumte zu spät und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Heckscheibe von Pkw eingeschlagen

Die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Schützenstraße abgestellten Pkw Mercedes A-Klasse schlugen Unbekannte im Verlauf des 03.10.24 ein. Gestohlen wurde nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Karwitz - nach Kollision mit Hase von der Fahrbahn abgekommen

Nach einer Kollision mit einem Hasen verriss ein 30 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW Tiguan in den späten Abendstunden des 03.10.24 auf der Bundesstraße 191 sein Lenkrad, kam gegen 23:30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - "gute Videotechnik" überführt junge Klamotten-Diebe - weitere Diebstähle

Gegen drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahre aus Uelzen sowie weitere Jugendliche aus deren Umfeld ermittelt die Polizei nach mehreren Ladendiebstählen von hochwertiger Kleidung aus Geschäften in der Region.

Aufgrund von verschiedenen Ladendiebstählen hatte ein Modehaus in der Bahnhofstraße vor geraumer Zeit die eine hochmoderne Videotechnikanlage zur Aufklärung und Abschreckung von Ladendiebstählen installiert.

Nachdem Mitarbeiter hatten in den Mittagsstunden des 13.09.23 den Diebstahl von mehreren Kleidungsstücken aus dem Geschäft festgestellt, nachdem man herausgerissene Etiketten und Sicherungen der Bekleidung im Laden aufgefunden hatte. Nach Auswertung des Videomaterials konnte das Modehaus eine Tätergruppe von mehreren Jugendliche für den Diebstahl, bei dem ein Schaden von mehr als 800 Euro entstand, lokalisieren und die Aufnahmen im Rahmen der Strafanzeige an die Polizei Uelzen weitergeben. Im Rahmen einer Berufsinformationsveranstaltung beim Job Center erkannten Polizeibeamte, die einen Infostand betrieben, mehrere der Jugendlichen von den Videoaufzeichnungen wieder, so dass Befragungen und weitere Ermittlungen erfolgten. Dabei wurden auch die Wohnanschriften von mehreren Jugendlichen durchsucht, bei denen die gestohlene Bekleidung sowie Diebesgut (Bekleidung) aus mindestens zwei weiteren Diebstahlen aus Uelzen und Hamburg sichergestellt werden konnte. Parallel wurden mehrere Mobiltelefone der Jugendlichen sichergestellt und ausgewertet. Aktuell ermittelt die Polizei gegen die drei Haupttäter wegen Ladendiebstahls sowie gegen weitere Jugendliche aus dem Umfeld wegen Hehlerei (u.a. Annahme bzw. Weiterverkauf von geklauter Bekleidung). Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hanstedt I - Kupferdiebstahl - Fallrohre von Missionarischen Zentrum demontiert

Insgesamt 14 Fallrohre aus Kupfer demontierten Unbekannte in der Nacht vom 02. auf den 03.10.24 von mehreren Gebäuden des Missionarischen Zentrums in der Wriedeler Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Fahrradreifen mit Nagelschere zerstochen - 50-Jähriger als Verursacher

Den hinteren Reifen eines im Fahrradunterstand am ZOB im Bereich des Bahnhofvorplatzes abgestellten Fahrrads zerstach ein 50-Jähriger mit einer Nagelschere in den frühen Abendstunden des 03.10.24 gegen 18:20 Uhr. Dabei wurde der Mann aus Hamburg durch Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Der 50-Jährige gestand die Sachbeschädigung ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 50 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell