Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw in Serie aufgebrochen - 52-Jährigen mit Diebesgut im Rahmen der Fahndung gestellt ++ Brand in unbewohntem Wohnhaus ++ Vandalismus an Post-Fahrzeugen - Seitenspiegel von 11 Pkw beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 07.10.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw in Serie aufgebrochen - 52-Jährigen mit Diebesgut im Rahmen der Fahndung gestellt

Nach einer Serie von mehr als zehn Pkw-Aufbrüchen im Lüneburger Stadtgebiet in der Nacht zum 07.10.24 ermittelt die Polizei gegen einen 52 Jahre alten Lüneburger. Ein Passant hatte gegen 01:00 Uhr den Mann bei einem Aufbruch eines Auf der Rübekuhle geparkten Pkw VW Touran beobachtet und die Polizei alarmiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte den 52-Jährigen, der bereits polizeilich wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, antreffen. Bei ihm wurde Diebesgut aus dem Pkw sowie auch der Fahrzeugschein des Touran aufgefunden.

In den frühen Morgenstunden des 07.10.24 meldeten Anwohner und Eigentümer insgesamt neun weitere aufgebrochene Pkw im Lüneburger Stadtgebiet. Betroffen waren dabei u.a. Pkw der Marken Volvo, Skoda und VW in den Straßen Auf der Saline, Hinter der Sülzmauer und Am Bargenturm. In allen Fällen wurde eine Scheibe zerstört. Es entstand ein Schaden von einigen tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Adendorf - Brand in unbewohntem Wohnhaus

Ein unbewohntes Wohnhaus "Im Suren Winkel" geriet am 07.10.2024 gegen 17:00 Uhr in Brand. Das von Zeugen gemeldete Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Gesamtschaden wird derzeit ermittelt. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Lüneburg - Vandalismus an Post-Fahrzeugen - Seitenspiegel von 11 Pkw beschädigt

Die Seitenspiegel von insgesamt elf auf dem Betriebsgelände in der Sülztorstraße abgestellten Transportfahrzeugen Mercedes-Benz Vito, Ford Transit und Renault Megane der Post beschädigte ein Unbekannter im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 05. und 07.10.24. Dabei wurden vermutlich in allen Fällen Außenspiegel abgetreten, so dass ein Sachschaden von mehr als 2.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck mitgenommen

In ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 04. Bis 06.10.14 ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür, gelangten ins Wohngebäude durchsuchten die Räume. Sie konnten Schmuck mitnehmen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - "Kollision" - 13.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 06.10.24 im Kreuzungsbereich der Melbecker Straße/Bundesstraße 4. Ein 78 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda hatte gegen 14:00 Uhr beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden Pkw Mercedes G-LC eines 60-Jährigen missachtet. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dahlenburg - Einbruch in Kinderkrippe

In die Kinderkrippe im Wacholderweg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 07.10.24 ein. Dabei öffneten die Täter gewaltsam eine rückwärtige Tür sowie Innentüren und Spinde. Sie erbeuteten zwei I-Pads und verschwanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amelinghausen - Einbruch in Rettungswache

In die Räumlichkeiten der Rettungswache in der Bäckerstraße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 07.10.24 ein. Dabei wurde ein Fenster aufgebrochen, so dass die Täter ins Gebäude gelangten. Dort sahen sie sich um und nahmen Bargeld sowie eine Geldbörse mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus OT Stapel - Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - schwerverletzt

Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am 06.10.2024 gegen 17:00 Uhr die Bundesstraße 195 aus Zeetze kommend in Fahrtrichtung Neuhaus. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nahe der Ortschaft Stapel rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Unfall mit drei Schwerverletzten - Traktor kippt um

Zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen kam es am 06.10.2024 gegen 09:15 Uhr. Dabei befuhr eine 64 Jahre alte Fahrerin eines Seat Leon die Kreisstraße 31 aus Platenlaase kommend in Fahrtrichtung Küsten. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 8, Höhe der Ortschaft Karmitz, übersah sie eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit zwei Anhängern, welche aus Fahrtrichtung Bundesstraße 493 die Kreisstraße 8 in Richtung Norden befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der landwirtschaftliche Zug umkippte. Die 64-Jährige, ihr 71 Jahre alter Beifahrer und der 71 Jahre alte Fahrer des Traktors erlitten schwere Verletzungen. Ursächlich für den Unfall könnte tiefstehende Sonne gewesen sein. Der Sachschaden wird auf 16000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Waddeweitz - Baucontainer gewaltsam geöffnet - Werkzeuge entwendet

Unbekannte öffneten mittels Winkelschleifer am 06.10.2024 gegen 15:30 Uhr einen Baucontainer an der Bundesstraße 493 zwischen Küsten und Waddeweitz. Anschließend wurden Werkzeuge darunter eine "Akkuflex" und Leuchten im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze OT Gistenbeck - Unfall mit zwei schwerverletzten Personen - PKW kollidieren

Eine 33-jährige Fahrerin eines Renault Clio befuhr am 06.10.2024 gegen 17:30 Uhr den Ortsverbindungsweg von Luckau nach Gistenbeck. An der Kreuzung mit der Kreisstraße 6 missachtete sie die Vorfahrt eines der Kreisstraße folgenden Skoda Octavia, welcher durch die Kollision von der Fahrbahn geschleudert wurde. Die 33-Jährige sowie der 65 Jahre alte Skoda Fahrer wurden schwerverletzt. Der Sachschaden wird auf fast 40000 Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen - unter Einfluss berauschender Mittel - Rotlicht ignoriert

Die Polizei kontrollierte am 06.10.2024 gegen 19:00 Uhr den Fahrer eines Audi A3 nachdem dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit das Rotlicht einer Lichtsignalanlage missachtete. Bei der Verkehrskontrolle wurde Atemalkoholgeruch bei dem 25-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Zusätzlich verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Fahrraddiebe unterwegs - zwei Fahrräder entwendet

Zwei angeschlossene Fahrräder wurden im Zeitraum vom 04.10.2024 bis zum 05.10.2024 im Fichtengrund durch derzeit Unbekannte entwendet. Bei den Fahrrädern der Marke Bulls handelt es sich um schwarze Mountainbikes im Wert von jeweils mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell