Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernörde

FW-RD: Flugzeugabsturz in Schachtholm

Rendsburg

Schachtholm - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 27.06.2024, 20:02 Uhr Technische Hilfeleistung Größer als Standard mit Menschenleben in Gefahr (TH G FLUG Y)

Am Donnerstabend gegen 20.02 Uhr ist eine Cessna Columbia 400 (einmotoriges Flugzeug) beim Landeanflug aus bisher unbekannter Ursache von der Landebahn abgekommen. Dabei ist das Vorderrad abgebrochen und das Flugzeug hat sich überschlagen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Pilot bereits aus seinem Flugzeug befreit. Der Pilot wurde vom Rettungsdienst und der Besatzung vom in Schachtholm Stationierten Rettungshubschrauber Christoph-42 versorgt. Der Pilot wurde mit dem Rettungswagen in die Rendsburger Klinik verbracht. Die Feuerwehren Hamweddel und Rendsburg sicherten die Unfallstelle ab, anschließend konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Zum Unfallereignis und Schadensursache kann aktuell keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Hamweddel, Feuerwehr Rendsburg, Amtswehrführer Amt Jevenstedt, Rettungsdienst, Christoph 42 (Rettungshubschrauber) und Kreispressewart

