Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Amtsfeuerwehrtag in Ehndorf - Sonne und gelungene Wettkämpfe

Rendsburg (ots)

Ehndorf - Die Mühe hat sich gelohnt: Seit rund anderthalb Jahren hatte sich das Team um Gemeindewehrführer Jörg Harder auf diesen Amtsfeuerwehrtag im Bezirk Aukrug des Amtes Holstein vorbereitet. Am 31.05 und 01.06.2024 zog es rund 200 Aktive Feuerwehrleute, 60 Mitglieder aus den Jugendfeuerwehren, sowie 30 Kinder aus den Kinderfeuerwehrwehren in die festlich geschmückte Gemeinde in der Nähe von Neumünster. Traditionell galt es am Freitag den mit Aufgaben aus dem feuerwehrtechnischen Bereich aber auch Geschicklichkeitsaufgaben gespickten Orientierungsmarsch zu absolvieren. Am Samstag durften dann die Wehren auf dem Sportplatz unter den Augen zahlreicher Zuschauer zur Hauptübung und einer zusätzlichen Übung im Schläuche-Ausrollen antreten. "Für das Wetter bin ich verantwortlich" hatte Ehndorfs Bürgermeister Hauke Göttsch am Vorabend gescherzt - und Wort gehalten. Bei strahlendem Sonnenschein ging es hochmotiviert zur Sache. Gesamtsieger der Wettbewerbe wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Aukrug-Bünzen, bei den Jugendwehren hat Padenstedt gewonnen. Für Amtswehrführer Detlev Schümann war es "eine toll ausgearbeitete und rundum gelungene Veranstaltung". Der neue Amtsdirektor, Carsten Klug, zeigte sich besonders vom Zusammenhalt der ehrenamtlichen Frauen und Männer angetan. Björn Kähler, stellvertetender Amtswehrführer, und ehemaliger Ehndorfer Wehrführer, zog das Fazit : "Zufriedene Zuschauer und zufriedene Gesichter bei den Aktiven - besser geht`s nicht".

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde