POL-LG: ++ Polizeistation Bad Bodenteich unter neuer Leitung ++ PHK Matthias Marben übernimmt die Leitungsfunktion der Polizei in den Samtgemeinden Aue und Rosche ++

Landkreis Uelzen - Bad Bodenteich/Rosche/Wrestedt

Mit Matthias Marben hat die Polizei in der Region Bad Bodenteich/Aue/Rosche einen neuen Leiter. Der 60 Jahre alte Polizeihauptkommissar übernimmt die Führung der Polizeistation für die Samtgemeinden Aue und Rosche von Birgit Insinger, die Anfang des Jahres die Leitung des Kriminalermittlungsdienstes für den Landkreis Uelzen übernommen hat. Der "Polizeistations-Routinier" Matthias Marben, der im Landkreis Lüneburg zusammen mit seiner Frau lebt, war neben verschiedensten Verwendungen in den letzten Jahren in den Polizeistationen Barendorf und Scharnebeck (Landkreis Lüneburg) tätig und bekleidete zuletzt die Funktion des Einsatzführers (stv. Leiter) bei der Polizeistation in Scharnebeck.

Der Polizeihauptkommissar übernimmt fortan die Verantwortung für mehr als ein Dutzend Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte der Polizeistationen Bad Bodenteich, Wrestedt und Rosche. Der Einsatzbereich der Station erstreckt sich dabei auf den städtischen und ländlichen Bereich von Bad Bodenteich sowie die Samtgemeinden Aue und Rosche.

