Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland spendet 600 Euro an den gemeinnützigen Verein ChaKA e.V.

Wilhelmshaven (ots)

Am heutigen Tag erfolgte in den Räumlichkeiten der Wilhelmshavener Polizei eine Spendenübergabe an den gemeinnützigen Verein "Chancen für Kinder im Alltag e.V.", kurz ChaKA e.V.. Jörg Beensen, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übergab eine Spendensumme in Höhe von 600 Euro an die Vereinsvorsitzende Christa Marxfeld-Paluszak und die Vereinsschatzmeisterin Gundel Lange. Nachdem u.a. Kindergärten, das Jugendhospiz Joshuas Engelreich, die Jugendabteilung des Sportvereins WSC Frisia, die DKMS gemeinnützige GmbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei), die Informations- und Beratungsstelle Schlüsselblume e.V. in Wilhelmshaven sowie die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Inselgemeinde Wangerooge Berücksichtigung fanden, standen die Gesundheitstage 2024 ganz im Zeichen des gemeinnützigen Vereins ChaKA e.V.. Neben dem sportlichen Ehrgeiz, den die Angehörigen der Polizeiinspektion in verschiedenen Disziplinen an zwei Tagen zeigen konnten, sammelten sie weiterhin fleißig und zeigten dadurch ausdrücklich ihre Wertschätzung gegenüber der Vereinsarbeit. "Insbesondere das ehrenamtliche Engagement für Kinder bedarf der besonderen Anerkennung, so dass wir ChaKA e.V. mit unserer Spende gerne unterstützen möchten", so Beensen. Der gemeinnützige Verein ChaKA e.V. wurde 2008 gegründet und ist eine Hilfsorganisation im Kampf gegen Kinderarmut. Es wird angestrebt, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse sozial schwacher Kinder und damit zur Chancengleichheit beizutragen, siehe auch https://chaka-whv.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell