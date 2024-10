POL-WHV: Vermisstensuche mit positivem Ausgang - Einsatz zweier Drohnen führt zum Auffinden der 58-jährigen Vermissten

Wilhelmshaven (ots) - Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Wilhelmshavener Polizei kontrollierten am 01.10.2024 gegen 23:45 Uhr in der Peterstraße in Höhe des Bojenweges den Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw der Marke VW und stellten bei der Überprüfung eine Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Bei der Urinabgabe, die auf der Dienststelle in der ...

mehr