POL-WHV: Einbruch im Maadebogen - Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein und entwenden Schmuck und Bargeld

Bockhorn (ots) - Am Sonntagabend drangen Unbekannte gegen 22.35 Uhr in die Büroräume einer Firma in der Nordstraße in Bockhorn ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Mozartstraße ...

