Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Mümling-Grumbach, B45, Flüchtiger VW Polo

Höchst Odenwald (ots)

Am 30.09.2024, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 23:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Höchst/ Odw., Ortsteil Mümling-Grumbach. Hier befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Heilbronner Straße (Durchgangsstraße B 45) von Erbach kommend in Richtung Höchst/ Odw. Kurz nach dem Ortseingang geriet dieser Fahrzeugführer auf unbekannte Weise von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte dort in ein Hoftor eines Grundstücks. Hierbei entstand ein Sachschaden an dem Tor in Höhe von mind. 2000 EUR. Der Verursacher flüchtete mit seinem Pkw in unbekannte Richtung.

Im Rahmen von Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug vermutlich um einen VW Polo Typ 9N, Baujahr 2005-2010 handelt. Dieser Pkw muss im Frontbereich stark beschädigt sein.

Die Polizeistation Höchst/ Odw. bittet um ihre Mithilfe: Wer hat zu der oben genannten Zeit einen Pkw, auf welchen die Beschreibung passt im Bereich der Unfallstelle oder unmittelbaren Nähe gesehen, wer kann sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben. Polizeistation Höchst/ Odw.

Aschaffenburger Straße 2,

64739 Höchst / Odw. Tel.: 06163-9410

Sachbearbeiter: Frieß, POK

Pressemeldung erstellt: Frieß, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell