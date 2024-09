Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Einfamilienhaus

Borken (ots)

Tatort: Borken, Lilly-Fischer-Straße;

Tatzeit: zwischen 21.09.2024, 16.00 Uhr, und 22.09.2024, 17.45 Uhr;

Gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft haben sich Unbekannte in Borken. Die Täter hebelten zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag eine Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt an der Lilly-Fischer-Straße. Sie durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Die Einbrecher entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell