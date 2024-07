Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugdiebstahl - Zeugensuche

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 30.07.2024, ca. 12.00 Uhr bis zum 31.07.2024, ca. 08.00 Uhr einen silbernen Audi A2. Das Fahrzeug war in der Mozartstraße am Fahrbahnrand geparkt und hat einen Wert von ca. 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt im besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Aktenzeichen ST/0196454/2024) entgegengenommen. (db)

