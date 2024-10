Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ dubiose Handwerker reparieren Hausdach - nur geringfügig gearbeitet, 18.000 Euro kassiert und weg ++ Heuballen in Brand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung ++ ... die Polizei überwacht

Lüneburg (ots)

Presse - 11.10.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg/Boitze - dubiose Handwerker reparieren Hausdach - nur geringfügig gearbeitet, 18.000 Euro kassiert und weg - Polizei warnt vor dubiosen reisenden Handwerkern - "Schnäppchen-Angebote" dubioser Handwerksfirmen & Wanderhandwerker - Polizei mahnt zu umsichtigem Verhalten ... auch bei angeblichen Angeboten von "Experten" & "Spezialisten" mit Hochglanz-Flyern über die lokalen Medien ++

Wegen Betrugs ermittelt die Polizei gegen zwei dubiose Handwerker vermutlich aus der Region Stade. Senioren hatten in einer örtlichen Zeitung eine Annonce wahrgenommen und Ende September die Handwerker für Dacharbeiten beauftragt. Die Arbeiten wurden begonnen, geringfügig ausgeführt und nach der Übergabe von gut 18.000 Euro Bargeld "wieder beendet". Die Polizei ermittelt.

Hintergrund:

Vor dubiosen Handwerkern und aktuellen Handwerksangeboten warnt die Polizei in der Region auch aus gegebenen Anlass. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder reisende Handwerker größtenteils im ländlichen Gebiet unterwegs waren und ihre Arbeiten (u.a. Dacharbeiten und -klempnerei, Terrassen- und Steinreinigungsarbeiten, Betonarbeiten, etc.) spontan vor Ort "über den Gartenzaun" für einen Schnäppchenpreis angeboten haben, tauchten in verschiedenen regionalen Zeitungen in den letzten Tagen und Wochen Hochglanzprospekte bzw. -flyer unterschiedlicher Firmen für Gebäude-, Stein- und Terrassenreinigungsarbeiten auf. Überprüfungen der Kontaktdaten und -adressen ergaben, dass diese Firmen zum Teil unter den angebenden Adressen nicht existent/gemeldet sind.

Es kommt nun auch die Zeit Garten & Haus winterfest zu machen. Da trifft es gut, freundliche Herren und Damen sprechen einen an am Gartenzaun, ob man nicht für ein vermeintliches kleines Geld den Garten mal eben auf Vordermann bringen dann. Das Angebot klingt verlockend, nur für ein paar tausend Euro wird alles fertiggemacht. Auf einem Notizzettel steht etwas von Gartenarbeiten und dass man Geld erhalten habe für den Auftrag. Keine Firmenanschrift, keine Bankverbindung, keine Verantwortlichkeiten, macht nix, muss ja schnell gehen! Ruck zuck wird der Pritschenwagen, das Kennzeichen stammt nicht aus der Region und ein Firmenlog fehlt auch, entladen und es geht überfallartig ans Werk an allen Ecken/Rundungen des Gartens. Doch plötzlich werden die Arbeiten beendet, weil angeblich Material fehlen würde, was noch geholt werden müsste. Alles wird eingeladen, auch die eigenen Gartengeräte des Auftraggebers und die Truppe kommt nicht wieder.

Hinter auf den ersten Blick möglichen Schnäppchen verbergen sich oftmals Kostenfallen, so dass die Polizei rät, sensibel entsprechende Firmen und Angebote genau zu prüfen und mit möglichen Angeboten von Handwerksfirmen aus der Region mit gutem "Leumund" zu vergleichen.

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden; denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Achtung Eigenheimbesitzer - Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die Ihnen spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten. Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden oftmals nicht beendet bzw. unsachgemäß ausgeführt. Zahlen Sie niemals Geld im Voraus!

Parallel rät die Polizei:

- Machen Sie keine Haustür/Gartenpfortengeschäfte - Auch bei den Angeboten auf "Hoch-Glanz-Flyern" von angeblichen regionalen Firmen lohnt es sich die angebliche örtliche Firmenanschrift mal im Internet "zu googeln". Oftmals gibt es die in der xy-Straße angegebene Firma gar nicht ... und angebliche regionale Telefonnummer (wie 04131, 0581 oder 05841) werden auf Telefonnummern außerhalb von Niedersachsen weitergeleitet - Lassen Sie sich ein genaues schriftliches Angebot gebeten - Holen Sie sich Vergleichsangebote - Leisten Sie niemals Vorkasse vor Ort oder legen Geld für Materialien aus - Notieren Sie sich die Personalien des Anbieters und des mitgeführten Kraftfahrtzeuges

Bei Auftreten entsprechender "dubioser reisender Handwerker" wenden Sie sich gerne an die Polizei - Notfall unter 110.

Lüneburg - Mountainbike gestohlen

Ein mit einem Faltschloss gesichertes hochwertiges Mountainbike Cube Reaction Hybrid Pro 750 stahl ein Unbekannter in den Morgenstunden des 11.10.24 zwischen 07:00 und 10:00 Uhr von dem Hinterhof des Bürgeramtes in der Bardowicker Straße. Es entstand ein Schaden von mehr als 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Handy in der Hand ... beim E-Scooter-Fahren

Ein Bußgeld von 100 Euro erwartet einen 19 Jahre alten Lüneburger. Eine Streifenwagenbesatzung ertappte den Heranwachsenden in den Nachmittagsstunden des 10.10.24 gegen 17:00 Uhr als er in der Uelzener Straße auf einem E-Scooter unterwegs war und dabei mit seinem Handy hantierte.

Lüneburg - ... die Polizei überwacht den Verkehr

Im Verlauf des 10.10.24 waren Einsatzkräfte der Polizei erneute im Lüneburger Stadtgebiet unterwegs und kontrollierten den Verkehr. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 20 Verstöße (Handy, Gurt und Rotlicht).

Laave (Amt Neuhaus) - Heuballen in Brand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am 10.10.2024 gegen 21:00 Uhr gerieten etwas über 100 Heuballen auf einem Feld bei Laave in Brand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei schätzungsweise 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow -Trotz Fahrverbot gefahren

Eine 28-Jährige wurde am 10.10.2024 gegen 11:00 Uhr bei dem Befahren der "Lange Straße" mit einem VW Touran durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass ihr ein Fahrverbot erteilt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow - Unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Eine Polizeistreife kontrollierte am 10.10.2024 gegen 13:30 Uhr einen Opel-Combo im Kolborner Weg. Dabei stellte sich heraus, dass der 33 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zusätzlich verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Lüchow/ Dannenberg - Polizei kontrolliert Straßenverkehr - diverse Handyverstöße festgestellt

Die Polizei im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat am 10.10.2024 Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Ablenkung im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei wurden in Lüchow am Vormittag innerhalb weniger Stunden sechs Verstöße wegen Handynutzung am Steuer festgestellt. In Dannenberg wurden am Nachmittag insgesamt neun Handyverstöße geahndet.

Uelzen

Natendorf - LKW kommt von Fahrbahn ab - Kreisstraße wenige Stunden gesperrt

Aufgrund einer Unachtsamkeit des Fahrers kam am 10.10.2024 gegen 12:00 Uhr ein LKW von der Fahrbahn der Kreisstraße 11 zwischen Vinstedt und Barum ab. Der mit mehreren Tonnen Kartoffeln beladene LKW drohte daraufhin umzukippen. Er konnte nach umfangreichen Bergungsarbeiten unbeschädigt wieder auf die Fahrbahn gebracht werden. Die Kreisstraße 11 wurde aufgrund des Vorfalls für wenige Stunden gesperrt.

++ Bild unter www.presseportal.de (im Anhang) ++

Uelzen - Ladendiebin durch Polizei gefasst

Eine 55-jährige Frau betrat am 10.10.2024 gegen 14:00 Uhr ein Geschäft in der Bahnhofstraße. Dort wurde ein Mitarbeiter aufgrund ihres auffälligen Verhaltens auf sie aufmerksam. Bei einer Überprüfung konnte der Mitarbeiter in der Tasche der Frau kein Diebesgut auffinden. Als sie das Geschäft verließ, stellte der Mitarbeiter das Fehlen mehrerer Packungen Süßigkeiten fest. Er alarmierte die Polizei, welche die Frau im Nahbereich kontrollieren und das Diebesgut im Wert von wenigen Euros auffinden konnte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Jugendliche stehlen Kosmetikartikel aus vier Läden - Diebesgut aufgefunden

Zwei jugendliche Frauen wurden bei einem Diebstahl aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße am 09.10.2024 gegen 17:45 Uhr von einem Mitarbeiter beobachtet und am Ausgang gestellt. Bei einer Überprüfung wurde Diebesgut aus drei weiteren Geschäften in der Uelzener Innenstadt aufgefunden. Das Diebesgut bestand größtenteils aus Kosmetikartikeln im Gesamtwert von unter 100 Euro.

Wrestedt - LKW-Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 10.10.2024 gegen 12:00 Uhr in der Hauptstraße stellte die Polizei fest, dass der 31 Jahre alte Fahrer eines LKW nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann sowie dem Fahrzeughalter wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell