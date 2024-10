Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 11.-13.10.24++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 11.-13.10.2024

Am Freitag und in der Nacht zu Freitag kam es im Lüneburger Stadtgebiet zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Zum Teil wurden Scheiben eingeschlagen, zum Teil war es nicht erkennbar, wie die Fahrzeuge geöffnet wurden. Die Tatorte befanden sich in Wilschenbruch, in der Innenstadt und im Parkhaus des Salü.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei zu zahlreichen Schlägereien in den Bereich des Stintmarktes gerufen. Ab 02.45 Uhr kam es dort immer wieder zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen. Nachdem zwei Kontrahenten wiederholt polizeilich auffielen, wurden beide letztlich für den Rest der Nacht in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen 03.35 Uhr wollte ein 28-jähriger Lüneburger Im Wendischen Dorfe einer stark betrunkenen Frau helfen. Dieses wurde scheinbar von einer 30-jährigen Hamburgerin anders gedeutet, sodass sie im unvermittelt ins Gesicht schlug. Hierauf bildete sich eine tumultartige Situation, bei der es zu mehreren unterschiedlichen Körperverletzungen zwischen verschiedenen Personen kam.

Zunächst ließ sich am frühen Samstagmorgen ein amtsbekannter Lüneburger mit einem Taxi in die Goseburg fahren. Die Fahrt konnte er nicht bezahlen, es wurde eine Strafanzeige wegen Taxibetruges aufgenommen. Gegen 08.27 Uhr erschien dann ebenjener auf der Überwachungskamera einer Reifenfirma. Es war zu beobachten, wie er eine Trinkgeldkasse mitnahm. Gegen 14.00 Uhr wurde er dann stark alkoholisiert erneut angetroffen. Hier wurden bei ihm diverse entsprechend gefaltete Geldscheine gefunden und sichergestellt.

Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr wurden aus Adendorf mehrere Schüsse gemeldet. Die Polizei konnte letztlich einen 25-jährigen Adendorfer antreffen und festnehmen. Er hatte zuvor ein halbes Magazin einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen. Der Mann stand unter Drogeneinfluß und verbrachte den Rest der Nacht bei der Polizei Lüneburg. Die Schreckschusswaffe und auch ein Klappmesser wird er wohl nicht zurückbekommen.

Gegen 04.50 Uhr wurde ein 28-jähriger Scharnebecker an der Scharff-Kreuzung auf dem Weg zum Bahnhof von 4 jungen Männern angesprochen und belästigt. Da er aus der Situation entkommen wollte, ging er schnell weiter und lief schließlich in Richtung Bahnhof. Er wurde jedoch von den Männern eingeholt und zu Boden geschlagen. Er wurde weiterhin getreten und es wurde ihm die Geldbörse geraubt. Es soll sich um drei dunkelhaarige und einen blonden Mann knapp unter 30 Jahre gehandelt haben.

Seit dem späten Freitagabend wird aus dem Bereich Melbeck/Grünhagen ein 19-jähriger Hamburger vermisst (die Polizei berichtete). Der junge Mann konnte trotz groß angelegter Suche mit Polizei und Drohne zur Nacht, sowie einer weiteren Suche bei Tageslicht am gesamten Samstag mit mehr als 100 Feuerwehrleuten, über 20 Kollegen der DLRG, zahlreichen Hundeführern der Bundesrettungshundestaffel Hamburg-Harburg incl. 5 sog. Mantrailerhunden, weiteren 4 Drohnen und Suchbooten auf der Ilmenau bisher nicht gefunden werden. Eine evtl. Spur, die auf einer Zeugenaussage basierte aus dem Bereich der Roten Schleuse, wurde noch am Abend mit einem Mantrailerhund abgesucht. Sie führte nicht zum Auffinden des jungen Mannes, der Hund konnte keine konkrete Spur aufnehmen. Es gibt keinerlei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen oder einen Hinweis auf einen suizidalen Hintergrund.

Stadt und LK Uelzen

Eine 25jährige Frau befuhr mit einem E-Scooter am Samstagmorgen öffentliche Straßen im Stadtgebiet Uelzen, ohne dass ihr Fahrzeug die notwendige Pflichtversicherung besaß. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren ein. ---------- Am Samstagnachmittag fiel einer Polizeistreife ein 45jähriger Mann im Uelzener Stadtgebiet auf, der seinen E-Scooter unsicher lenkte. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. En Mann erwartet nun ein Strafverfahren. ---------- In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Polizeistreife ein Fahrradfahrer im Stadtgebiet auf, der sein Rad unsicher lenkte. Eine Überprüfung bestätigte den Verdacht, dass der 29jährige Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. In diesem Fall war es ein "Drogen-Mix" aus Kokain, Amphetamin und THC. ---------- Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei einen 41jährigen Mann auf seinem E-Scooter im Uelzener Stadtgebiet. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren. ---------- Zu einem Verkehrsunfall mit einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro kam es am Samstagnachmittag in Höhe eines Hotels an der Römstedter Straße in Bad Bevensen. Der 48 Jahre alte Führer eines Pkw Mercedes Benz setzte rückwärts aus der Auffahrt zurück und übersah hierbei den Pkw VW einer 63 Jahre alten Frau, die in die Auffahrt einbiegen wollte. Verletzt wurde niemand. ----------

Eine böse Überraschung erlebte ein 19jähriger Mann, als er am Samstag gegen 21:30 Uhr zu seinem in einer Parkbucht An den Zehn Eichen, Höhe Hausnr. 30, abgestellten Audi A3 zurückkehrte. Im Zeitraum von 19:30-21:30 Uhr wurde sein Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt, dessen Fahrzeugführer/-in sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Am Audi entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen (Tel. 0581/930-0)

LK Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Sachbeschädigung in einer Kleingartenparzelle In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Wustrow zu einer Sachbeschädigung in einer Kleingarten Siedlung. Bislang unbekannte Täter verklebten das Schloss eines Gartentores einer Kleingartenparzelle des 70-jährigen Eigentümers. Dieser muss in Folge dessen nun das Schloss ersetzen.

Lüchow - Versuchter Betrug durch falsche Bestellung Unbekannte Täter bestellten unter Verwendung der Daten eines 34-Jährigen Lüchowers Waren im Wert von knapp 5000 Euro. Im Rahmen der Zustellung sollte dieser dann den Wert der Waren begleichen, was er jedoch ablehnte. Bei einer Recherche des Mannes beschlich ihn der Verdacht betrügerischer Handlungen, was er anschließend bei der Polizei in Lüchow zur Anzeige brachte.

Brennende Altkleidercontainer in Lüchow und Bergen/Dumme In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Tannenbad in Bergen/Dumme zum Brand eines Altkleidercontainers. In den Morgenstunden konnten Spaziergänger den stark qualmenden Container auffinden und riefen umgehend die Feuerwehr. Diese konnte lediglich letzte Glutnester löschen. In der Nacht Samstag auf Sonntag brannte dann ebenfalls ein Altkleidercontainer in Lüchow. Gegen 21:00 wurde Feuerwehr und Polizei mitgeteilt, dass in der Straße Am Glockenberg ein Altkleidercontainer in Flammen stehe. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zur weiteren Klärung der Brandursachen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Lüchow - Frontscheibe von PKW beschädigt In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Langen Straßen in Lüchow zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden Pkw. Bislang unbekannte Täter beschädigten mit einem Gegenstand die Windschutzscheibe eines Firmenwagens. Der zuständige Mitarbeiter vermutete, dass der Schaden durch Feiernde versucht wurde, welche in der Nacht durch die Lange Straße zogen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen. Küsten - Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt Am Samstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 31 zwischen Meuchefitz und Köhlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger Lüchower übersah im Kreuzungsbereich den PKW einer Vorfahrtberechtigten 18-Jährigen, wodurch es zum Unfall kam. Beide PKW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die 18-jährige wurde leicht verletzt und begab sich anschließend eigenständig zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus.

Neuhaus - Männliche Person randalierte auf Penny-Parkplatz Am Samstagabend randalierte ein 40-jähriger Mann stark alkoholisiert auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Neuhaus. Der Mann beruhigte sich auch nach Eintreffen der Polizeibeamten nicht. Zudem verhielt er sich unkooperativen und aggressiv den Beamten gegenüber. Aufgrund dessen wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Dannenberg - Diebstahl von Tabak und Spirituosen Am Samstagabend versuchte eine Jugendliche Tabakwaren und Spirituosen aus einem Supermarkt zu entwenden. Der aufmerksame Ladendetektiv konnte das Mädchen jedoch beobachten und sie im Eingangsbereich des Marktes stellen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dannenberg - E-Bike entwendet

Am frühen Samstagabend wurde in der Kochstraße in Dannenberg durch unbekannte Täter ein E-Bike aus einem Hausflur gestohlen. Trotz doppelter Sicherung musste die Besitzerin des E-Bikes feststellen, dass dieses gestohlen wurde. Sie rief anschließend die Polizei, welche eine Strafanzeige wegen Diebstahls fertigte. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg unter 05861 / 985760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell